盜6800萬財政部支票上網轉售 費城3男被捕

賓州費城一名男子竊取信忠中的財政部支票，然後夥同另兩名男子將支票以低於面額價值出售套現，圖為空白的財政部支票。(美聯社)

聯邦檢察官稱，費城 三名男子合謀從郵件中竊取財政部 所開立支票，價值約6800萬元，而後在網路上求售、轉寄給約定交易的買家，三人皆已被捕。

賓州聯邦檢察官辦公室上個月提交起訴書，指控男子安德森(Nyeem Anderson)於2024至2026年間竊取數百張財政部支票，這些支票由費城一家機構印製並寄出，付款對象應該是預期收到國稅局 (IRS)、社會安全管理局(Social Security Administration)、退伍軍人事務部(Department of Veterans Affairs)或其他聯邦機構款項的人。

檢察官表示，安德森從「不明來源」獲得這些支票，但未進一步具體說明。安德森取得支票後便在網路上求售，廣告管道包括他所管理的一個Telegram頻道，他通常會在該頻道上發布待售支票照片、以及裝有其他支票的大量信封照片。

檢方稱，安德森與想買支票的人談妥售價，之後便與麥克高夫(Zaahir McGough)、佩圖斯(Qadir Pettus)合作，將偷來的支票郵寄給買家。買家們通常將款項匯到安德森在Cash App或Zelle等支付系統上的帳戶。

檢方並未透露涉案三人行騙的獲利金額，但表示，支票的轉售價格往往遠低於面額，例如，安德森去年5月將一張面額近1萬1000元的支票以299元低價轉賣給一個未揭露身分的買家。

檢方表示，安德森偶爾會同時張貼好幾張支票的求售訊息，面額有時甚至超過20萬元。

安德森的律師拒絕置評。

檢方在本周提交的文件中表示，安德森上周被捕時似乎意識到自己惹上麻煩，事態嚴重。

檢方稱，警方在安德森身上搜出面額價值1萬6000元的贓物支票，他被警方帶走時還對圍觀者說了一句臨別贈言：「他們終於抓到我了。告訴大家，我將會坐牢很久。」