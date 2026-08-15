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川普要求最高院准續建白宮宴會廳 上訴期間不停工

編譯尤寶琪／綜合報導
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川普政府14日向聯邦最高法院提出申請，要求允許白宮在針對下級法院暫停宴會廳施工命...
川普政府14日向聯邦最高法院提出申請，要求允許白宮在針對下級法院暫停宴會廳施工命令的上訴期間，繼續進行工程。圖為白宮宴會廳工地現狀。(美聯社)

川普政府14日向聯邦最高法院提出申請，要求允許白宮在針對下級法院暫停宴會廳施工命令的上訴期間，繼續進行這項耗資4億元的工程。

司法部訟務次長(Solicitor General)向最高法院請願，要求暫停執行上周哥倫比亞特區巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)三名法官組成之小組所作出的裁決。最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)設定18日為原告提出法律挑戰的最後期限。

意見分歧的上訴法院合議庭在上周裁定，因為國會尚未批准該項目，川普必須停止白宮宴會廳的建設。合議庭多數成員表示，川普無權單方面在他於2025年秋天下令拆除的東翼原址上，建造一座面積達9萬平方英尺的宴會廳。

下級法院暫停執行其裁決兩周，好讓川普政府有時間向最高法院提出上訴。訟務次長沙爾(D. John Sauer)請求最高法院在8月21日上訴法院小組的裁決生效前，就其暫緩執行申請作出裁決。

沙爾寫道：「本案涉及一項非同尋常且非法的禁令，該禁令將阻止白宮東翼正在建設的綜合軍事設施，其中包括一個完全安全的宴會廳，而這對於國家安全至關重要。」

在14日提交的法庭文件首次證實，由於空軍一號面臨飛彈襲擊威脅，特勤局在7月秘密安排川普搭乘另一架軍用飛機離開土耳其。文件在論證需要一個安全的宴會廳時，列舉了近期針對川普的一系列暗殺企圖，其中包括「7月8日空軍一號面臨飛彈襲擊的威脅」。

該文件還聲稱，這個為了避免動用納稅人錢而收了約4億元的私人捐款避的項目「按時完成且預算控制在範圍內」。然而，國會民主黨人表示，川普「規模龐大」的減稅法案中的資金，似乎被用於支付宴會廳的建設費用。川普政府也已向國會申請為該項目追加撥款，但尚未獲得議員批准。

精華 FAQ

  • 川普政府要求最高法院暫停執行上訴法院的停工裁決，讓白宮宴會廳能在上訴期間繼續施工，不必等到訴訟結果確定後才停工。

  • 上訴法院認為國會尚未批准這項工程，川普無權單方面在東翼原址推動建造9萬平方英尺的宴會廳，因此命令暫停施工。

  • 政府主張這是對國家安全至關重要的完全安全設施，並稱項目靠約4億元私人捐款支應、進度與預算都在控制中，但民主黨質疑資金來源可能涉及國會撥款。

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