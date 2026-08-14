處方藥降價3.1% 63年來最大降幅 拜登政績卻被川普搶功

一名遊客去年在林肯紀念堂前對「自由女神的美國之口」藝術裝置拍照。官方宣布處方藥價格呈現60多年來最大降幅。(路透)

儘管醫療服務總成本持續上漲，但勞工統計局12日公布的最新數據顯示，截至7月的12個月內，藥品價格下降2.7%，創下史上最大年度降幅；其中，處方藥價格下降3.1%，是1963年3月以來的最大年度降幅。

面對處方藥 (prescription drugs)價格呈現60多年來最大年度降幅，白宮 將這個好消息歸功於川普 總統致力削減藥品價格。部分專家則認為，此事與學名藥增多和GLP-1減重藥打折等一連串因素相關，拜登 政府時期要求聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)就常用處方藥價格進行談判的政策，更有可能是藥價下滑的關鍵。

華盛頓郵報報導，處方藥價格下降，是美國消費者物價指數(CPI)的少數亮點之一。CPI指數反映通貨膨脹現狀；受新冠疫情的經濟衝擊及華府應對措施影響，通膨持續五年多居高不下；近期因伊朗戰爭引發能源壓力，物價持續上漲。

白宮發言人德賽(Kush Desai)12日表示，川普總統與藥廠達成價格協議以及直接面向消費者的TrumpRx網站，是藥價下滑的主因。

匿名白宮官員特別提到，今年稍早推出的TrumpRx網站所提供的GLP-1減重藥，起始劑量低至150元。川普政府7月啟動的紅藍卡試辦項目，諾和諾德(Novo Nordisk)及禮來藥廠(Eli Lilly)同意每月僅向政府收取245元，用於購買其減重產品Wegovy、Zepbound和Foundayo。在此之前，保險公司每月支付藥價超過1000元。

但藥品定價專家指稱，GLP-1市場早就在推動藥品降價，與川普談判無關。減重藥Wegovy和Zepbound健保給付範圍有限，消費者對更低價格需求激增；較低價的學名藥也對品牌藥構成真正競爭，加劇降價壓力。前總統拜登2022年頒布的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)要求「紅藍卡」與藥廠談判常用高價處方藥，首輪降價在今年初生效，為納稅人節省60億元，堪稱最大功臣。