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先付款才治療 看病常遇新要求 醫院怕患者負擔不起自付額

記者顏伶如／綜合報導
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一名住院病患正在量血壓，醫療機構愈來愈常要求必須預先付款才能接受治療。(路透)
一名住院病患正在量血壓，醫療機構愈來愈常要求必須預先付款才能接受治療。(路透)

哥倫比亞廣播公司(CBS)12日報導，患者通常是接受治療之後才會收到需要自費的帳單，但如今病患經常遇到的狀況是，醫療機構由於成本開銷上升，愈來愈常要求必須預先付款才能接受治療，因為醫院認為許多患者負擔不起自付額(deductibles)開銷，因此希望盡可能提前收費。

丹佛居民佐達尼(Thomas Zordani)預約了保險公司系統之內的妙佑診所(Mayo Clinic)鳳凰城神經外科醫生看病，希望透過腦部掃瞄找到嚴重頭疼的解決辦法。

佐達尼出發之前獲得告知，這間診所是保險公司系統之內的特約醫院，但2024年4月抵達鳳凰後卻被叫到診所財務辦公室，要求繳交5000元「診前預付款」(preservice deposit)，因為妙佑診所後來認定不收他的保險。

雖然佐達尼的保險方案包括系統外與非特約醫院給付，但他仍被自動歸類為「自費」(self-pay)。由於手頭現金不足，加上對規定感到不滿，佐達尼拒絕付款，預約看診因此遭到取消。

妙佑診所公關部總監卡爾馬諾維茨(Andrea Kalmanovitz)說，當患者不清楚妙佑診所並不在保險公司系統之內時，就可能面臨意料之外的診前押金(pre-service deposit)要求。

報導指出，醫院要求病患預先付款的趨勢，對患者來說代表雙重打擊。

保險機構將自付額調高，導致病患積欠醫療帳單金額上升，同一時間則有更多病患面臨更多費用，因為醫院認為患者負擔不起自付額開銷，因此希望盡可能提前收費。

美國醫院聯合會(Federation of American Hospitals)前任主席卡恩(Chip Kahn)指出，類似診前押金的措施可能變得逐漸普遍，對醫療機構、醫生以及病患來說，狀況都變得更加困難。

醫療保健科技與數據服務公司Kodiak Solutions營收周期情報小組副總監斯札法拉爾斯基(Matt Szaflarski)表示，根據保險公司支付金額估算，醫院向病患收取的診前預付款，大約是預估患者即將欠費金額的四分之一。舉例來說，如果病患到醫院接受影像檢查，保險公司將為掃瞄支付1000元，醫院將向病患預先收款250元。

斯札法拉爾斯基表示，預先收款因醫院、各州不同而有差別，印地安納州是預收現金率最低的州，「他們有著中西部人民的友善」，加州、德州則收費較多。

精華 FAQ

  • 主要因醫療成本持續上升，加上保險自付額提高，醫院擔心患者事後無力支付帳單，因此改採診前先收款，以降低欠費風險。

  • 他原本預約鳳凰城的神經外科門診，卻在抵達後被要求先繳5000元診前預付款，最後因無法付款且不滿規定，預約也被取消。

  • 報導指出，醫院通常先依保險可支付金額估算，向病患收取約欠費的1/4；而且收費標準因醫院與州別不同，加州、德州通常較高。

保險 哥倫比亞

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