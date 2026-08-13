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遭塗「乾淨手、骯髒錢」 華府二戰紀念碑被毀損

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華府的二次大戰紀念碑廣場遭人以泡沫液和塗鴉破壞，有人在紀念碑表面上塗寫「乾淨手、...
華府的二次大戰紀念碑廣場遭人以泡沫液和塗鴉破壞，有人在紀念碑表面上塗寫「乾淨手、骯髒錢」（Clean hands Dirty $）字樣，並潑灑了油漆。(路透)

華府的二次大戰紀念碑廣場今天遭人以泡沫液和塗鴉破壞，內政部誓言找出犯案者。

路透社報導，現場噴泉池到處是泡沫，有人在紀念碑表面上塗寫「乾淨手、骯髒錢」（Clean hands Dirty $）字樣，並潑灑了油漆。

這座橢圓形紀念廣場於2004年落成，由56根花崗岩柱組成，坐落於國家廣場（National Mall）西端，位於華盛頓紀念碑與林肯紀念堂之間。

國家公園管理局（National Parks Service）表示，這座廣場是為紀念二次大戰中40萬名陣亡美軍及1600萬服役官兵，向他們致敬。

美國內政部（Interior Department）在聲明中表示：「這起破壞行為極為可恥，絕不能寬容。我們國家公園警察（Park Police）已到場調查，案件仍在偵辦中。民眾應該相信，我們一定會找到可惡的犯案者。」

負責守護這座紀念場的非營利組織「國家二戰紀念碑之友」（Friends of the National WWII Memorial）譴責這起破壞行為，指令人「無法接受」。

儘管至今有許多美國人在爭論，美國為了結束二戰對日本投下兩顆原子彈是否具正當性，即便是國內意見激烈分歧，但美國在二戰的角色作用，依然是美國人自豪及團結的象徵。

這起破壞事件發生時，正值總統川普推動一系列針對華府各紀念設施、帶有個人政治色彩的改造，並引發爭議之際。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 紀念碑廣場被人以泡沫液覆蓋，並在表面塗寫「乾淨手、骯髒錢」字樣，同時還被潑灑油漆，造成明顯毀損。

  • 內政部在聲明中強烈譴責這起破壞行為，表示絕不能寬容，國家公園警察已到場調查，並承諾一定會找出犯案者。

  • 這座2004年落成的橢圓形廣場，由56根花崗岩柱組成，主要是向二戰中40萬名陣亡美軍與1600萬服役官兵致敬。

內政部 華府

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