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川普政府控告哈佛大學反猶 遭駁回 聯邦法官這麼說…

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普政府今年3月控告哈佛大學容許校內反猶主義，對猶太學生遭到騷擾視而不見，這起訴...
川普政府今年3月控告哈佛大學容許校內反猶主義，對猶太學生遭到騷擾視而不見，這起訴訟13日遭到聯邦地區法院駁回。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聯邦法官駁回川普政府控告哈佛反猶訴訟。
  • 重點二：法官認定相關事件零星孤立，難證持續違法。
  • 重點三：川普政府另欲追討哈佛數十億元聯邦補助。

川普政府控告哈佛大學容許校內存在反猶主義，對猶太學生遭到騷擾視而不見，但訴訟遭到聯邦地區法院駁回。

綜合各家媒體報導，2023年10月多所常春藤盟校爆發支持巴勒斯坦，反對以色列攻擊加薩的抗議活動，川普總統2025重返白宮後即針對各大學提出各種限制措施，與哈佛的法律訴訟更是沒完沒了，而本案是今年3月提告指控哈佛，在反對以色列示威活動中未能保護猶太學生。

川普政府指出，當猶太學生「遭到騷擾、人身攻擊、跟蹤及吐口水」時，哈佛校方行政人員卻不作為，「故意視而不見」，訴訟同時要求索回數十億元聯邦撥款。

不過波士頓聯邦地區法院法官斯特恩斯(Richard G. Stearns)13日裁定，川普政府未能證明哈佛大學校園持續存在違反聯邦民權法的行為。

法官指出，川普政府這起訴訟主要集中於2023/2024學年的反猶事件，也有少部分是在2025年3月發生。然而這些事件「過於孤立及零星」，不足以證明哈佛校園內持續存在侵犯民權行為。

在訴訟遭駁回後，司法部負責民權事務的助理部長迪隆(Harmeet Dhillon)表示，「司法部不同意有關裁決，目前正評估下一步行動。」至於哈佛大學則暫未回應。

在川普政府提出訴訟之初，哈佛曾發聲明強調「校方深切關心猶太及以色列社區的成員，將繼續致力確保他們在校園裡受到接納、尊重及發展。」校長賈伯(Alan M. Garber)也表示，校方成立一個工作小組來打擊反猶太主義。

報導指，川普政府提出這起訴訟，最主要目的是追討回自2023年10月以來，給予哈佛的數十億元聯邦研究補助，聲稱根據1964年「民權法」(Civil Rights Act)第六章，禁止基於種族或國籍而作出歧視，政府有權追討回撥款。

哈佛與川普政府之間存在不少爭端，去年在另一起訴訟裡，聯邦法官下令川普政府，撤銷對哈佛超過26億元的撥款削減。

精華 FAQ

  • 川普政府主張哈佛未能保護猶太學生，對校內反猶騷擾、攻擊、跟蹤與吐口水等行為視而不見，因而違反聯邦民權法。

  • 法官認為政府提出的事件主要集中在2023/2024學年與少數2025年3月案例，整體過於孤立、零星，不足以證明哈佛校園存在持續性的民權侵害。

  • 訴訟也被視為川普政府追討哈佛自2023年10月以來獲得的數十億元聯邦研究補助的手段，依民權法第6章主張政府可收回相關撥款。

哈佛大學 川普 以色列

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