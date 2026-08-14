我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

國安部爆4.6億買10架二手飛機 閒置不用 參院要求說明

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名遭遣返移民登上國土安全部租用的民航機。而該部斥資4.64億元於購置的10架飛...
一名遭遣返移民登上國土安全部租用的民航機。而該部斥資4.64億元於購置的10架飛機至今仍閒置不用。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：國土安全部斥4億6400萬元買10架二手飛機。
  • 重點二：其中3架為豪華商務噴射機，卻幾乎未曾派用。
  • 重點三：參院民主黨要求說明採購與閒置原因及責任。

紐約時報13日獨家報導，國土安全部從去年秋天開始，以迫切需要遣返專機為由，透過競標方式向維吉尼亞州北部的「達羅斯航空」(Daedalus Aviation Corporation)購買10架二手飛機，耗資共計4億6400萬元，其中3架是豪華商務噴射機。但這支機隊到目前為止幾乎不曾用過，無論從事遣返任務或其他用途。

參議院撥款委員會(Senate Appropriations Committee)資深民主黨成員莫瑞(Patty Murray)、墨菲(Christopher Murphy)12日致函國土安全部指出，國土安全部買下這批飛機的幾個月後，便試圖將其中兩架出借或出租給其他機構，其中一架飛機提供給聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)使用。

莫瑞與墨菲要求國土安全部對每架飛機購買價格和使用方式做出說明。信中寫道：「美國人民有權知道稅金遭到如此嚴重濫用的完整說明。」

CNN先前報導，國土安全部購買飛機當中有7架是較舊的波音(Boeing)737客機，政府買下飛機之後停放在路易斯安納州查爾斯湖(Lake Charles)一座機場長達數月。

根據紐時取得政府內部文件，國土安全部並沒有操作這些飛機的所須人力。

報導指出，購買飛機是國土安全部以時間緊迫為由規避正常採購程序的大量急件合約之一，但花費將近5億元買來的飛機，到頭來卻閒置不用。

「達羅斯航空」董事長曾經捐款給支持前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)的政治行動委員會。

國土安全部則對紐時發表聲明，把購機合約的責任推給諾姆。諾姆已於今年3月遭川普總統開除。

聲明中說，與達羅斯航空之間的合約在現任部長穆林(Markwayne Mullin)宣誓就職之前便已批准。

諾姆發言人卻說，飛機採購合約是在穆林執掌國土安全部之後拍板定案。

根據合約紀錄，穆林宣誓就職當天，飛機採購金額追加了3億300萬元。

國土安全部表示，737客機處於閒置是因為一直在進行維修檢查，其中兩架飛機本月稍後就會開始執行遣返任務。

精華 FAQ

  • 紐約時報指出，國土安全部透過競標向達羅斯航空購入10架二手飛機，總價達4億6400萬元，且其中還包含3架豪華商務噴射機。

  • 因為購買後幾乎沒有用於遣返或其他任務，部分飛機長時間停放在機場，且政府內部文件顯示，國土安全部甚至缺乏操作這些飛機所需的人力。

  • 莫瑞與墨菲要求逐架說明購買價格、實際用途及閒置原因，並釐清採購決策責任，直指這可能涉及稅金被嚴重濫用的問題。

參院 國土安全部 紐約時報

上一則

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

下一則

泰勒絲Dior婚紗至今仍成謎 業界搶推「泰勒絲風」

延伸閱讀

川普搭直升機與客機離太近？「未達安全標準」FAA調查

川普搭直升機與客機離太近？「未達安全標準」FAA調查
川普搭乘總統直升機 華府機場未保持安全距離 險傳飛安事故

川普搭乘總統直升機 華府機場未保持安全距離 險傳飛安事故
波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證
機身結構恐有裂痕 FAA下令較舊型號波音737客機停飛檢修

機身結構恐有裂痕 FAA下令較舊型號波音737客機停飛檢修

熱門新聞

圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

無視小艇受困？查克柏格3億元豪艇被噓 Meta：沒收到救援請求

2026-08-10 15:32
馬斯克。(美聯社)

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

2026-08-11 11:13
一台Flock Safety監視攝影機安裝在電線桿上，攝影機上方裝有太陽能板。(路透)

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

2026-08-09 15:47
在美華人列出替孩子安排多種興趣班等4種行為，在華人家庭相當常見，部分美國人卻可能視為經濟條件優渥的象徵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Charles Parker ）

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

2026-08-07 19:47
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00
「酋長岩」速攀紀錄保持人懷森納特於3日在內華達山脈一場意外中喪命，享年30歲。（取材自Instagram）

酋長岩速攀紀錄保持人 30歲攀岩好手意外亡

2026-08-09 23:30

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲