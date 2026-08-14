國安部爆4.6億買10架二手飛機 閒置不用 參院要求說明

一名遭遣返移民登上國土安全部租用的民航機。而該部斥資4.64億元於購置的10架飛機至今仍閒置不用。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國土安全部斥4億6400萬元買10架二手飛機。

國土安全部斥4億6400萬元買10架二手飛機。 重點二： 其中3架為豪華商務噴射機，卻幾乎未曾派用。

其中3架為豪華商務噴射機，卻幾乎未曾派用。 重點三：參院民主黨要求說明採購與閒置原因及責任。

紐約時報 13日獨家報導，國土安全部 從去年秋天開始，以迫切需要遣返專機為由，透過競標方式向維吉尼亞州北部的「達羅斯航空」(Daedalus Aviation Corporation)購買10架二手飛機，耗資共計4億6400萬元，其中3架是豪華商務噴射機。但這支機隊到目前為止幾乎不曾用過，無論從事遣返任務或其他用途。

參議院撥款委員會(Senate Appropriations Committee)資深民主黨成員莫瑞(Patty Murray)、墨菲(Christopher Murphy)12日致函國土安全部指出，國土安全部買下這批飛機的幾個月後，便試圖將其中兩架出借或出租給其他機構，其中一架飛機提供給聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)使用。

莫瑞與墨菲要求國土安全部對每架飛機購買價格和使用方式做出說明。信中寫道：「美國人民有權知道稅金遭到如此嚴重濫用的完整說明。」

CNN先前報導，國土安全部購買飛機當中有7架是較舊的波音(Boeing)737客機，政府買下飛機之後停放在路易斯安納州查爾斯湖(Lake Charles)一座機場長達數月。

根據紐時取得政府內部文件，國土安全部並沒有操作這些飛機的所須人力。

報導指出，購買飛機是國土安全部以時間緊迫為由規避正常採購程序的大量急件合約之一，但花費將近5億元買來的飛機，到頭來卻閒置不用。

「達羅斯航空」董事長曾經捐款給支持前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)的政治行動委員會。

國土安全部則對紐時發表聲明，把購機合約的責任推給諾姆。諾姆已於今年3月遭川普總統開除。

聲明中說，與達羅斯航空之間的合約在現任部長穆林(Markwayne Mullin)宣誓就職之前便已批准。

諾姆發言人卻說，飛機採購合約是在穆林執掌國土安全部之後拍板定案。

根據合約紀錄，穆林宣誓就職當天，飛機採購金額追加了3億300萬元。

國土安全部表示，737客機處於閒置是因為一直在進行維修檢查，其中兩架飛機本月稍後就會開始執行遣返任務。