懷俄明等多個紅州 設法降低房產稅 為屋主緩解經濟壓力

懷俄明州去年立法將自住房屋公告市值前100萬元部分的25%予以免稅。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 懷俄明等多個紅州推動減免房產稅，盼舒緩屋主壓力。

懷俄明等多個紅州推動減免房產稅，盼舒緩屋主壓力。 重點二： 北卡、佛州、奧克拉荷馬等州將以公投限制房產稅成長。

北卡、佛州、奧克拉荷馬等州將以公投限制房產稅成長。 重點三：地方官員擔心減稅恐削弱學校、消防與地方政府財源。

房價 飆升多年之後，懷俄明州等共和黨 執政的紅州正設法為受挫的屋主緩解經濟壓力。

華爾街日報報導，北卡羅來納、懷俄明、佛羅里達與奧克拉荷馬等州的選民，今年11月將透過選票限制節節攀升的房產稅。

去年初以來，已有十多州通過類似法案，多州議員也在辯論調降房產稅的議題；這些公投 與法案多集中在共和黨主政的紅州，卻引發地方官員反彈，擔憂學校經費、消防員薪資等財源流失。

房地產數據公司Attom統計，2016年至2025年間，獨棟住宅平均年度房產稅上漲約34%，至少4400元起跳，部分州的漲幅更驚人。

萊斯大學稅務與預算政策中心(Rice University Center for Tax and Budget Policy)主任戴蒙德(John Diamond)指出，房產稅非常明顯而容易成為眾矢之的，「很多人每年都得親自繳稅，不同於銷售稅，人們購物時常不曉得自己繳了多少銷售稅。」

以懷俄明州為例，該州去年立法將自住房屋公告市值前100萬元部分的25%予以免稅；懷俄明原本稅率已是全美最低的州之一，但房價上漲仍持續推升稅額。

懷俄明的公投提案將允許選民把房屋價值的50%排除課稅，推動此案請願的共和黨州長初選參選人比恩(Brent Bien)表示，「我們是藍領退休州，約42%居民靠固定收入生活，很多人負擔不起房產稅。」

80歲的傑克森霍爾(Jackson Hole)居民路易斯(Jim Lewis)與妻子2001年購入的房屋，房產稅至2022年時已飆漲逾三倍至約1萬6250元，如今雖已符合稅務減免資格，但他仍支持減稅。他說：「在堤頓郡(Teton)及懷俄明州其他許多地方，房產稅都是一大筆開銷。」

智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)資深研究員瓦查克(Jared Walczak)指出，美國正面臨新一波反房產稅風潮：「不滿稅負加重的人，與不認同房產稅的人同一陣線，在民粹氛圍濃厚的年代，這股保守派力量更壯大。」

為彌補稅收流失，部分州議員提議調高銷售稅或動用州府盈餘；德州州長艾伯特(Greg Abbott)去年簽署100億元減稅方案，並主張將地方政府支出成長率限制在3.5%以內，呼籲「遏止導致房產稅上漲的支出」。

奧克拉荷馬州公投案擬將年度房產估值成長率上限訂為1.75%，北卡州選民則將就憲法修正案投票，要求議員為房產稅成長設限。

佛州公投提案擬大幅削減房產稅，當地城市已提前緊縮開支；民調顯示，若提及未來兩年恐出現120億元財政缺口，支持度將從61%驟降至45%。