77歲退休教師抽中HGTV豪宅+10萬現金 總價值超過130萬元
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眾生相雜誌(People)13日獨家報導，HGTV(Home and Garden Television)有線電視頻道推出「2026年智慧房屋」(2026 Smart Home)抽獎活動，首獎是位於奧蘭多的一棟度假風住宅，附贈全套家具，外加10萬元現金，總價值超過130萬元，在7500多萬筆抽獎登記當中，來自佛羅里達州傑克森維爾(Jacksonville)的77歲退休代課老師凱倫·海爾斯(Karen Hiers)抽中大獎。
海爾斯說她很喜歡這棟房子的後院，因為有游泳池、水中吧檯、戶外廚房，還能看到美麗的夕陽。
海爾斯退休之前擔任高中代課老師，是HGTV頻道長期觀眾，也是這棟房屋的夫妻檔建築設計師布萊恩與米卡·克萊恩施密特(Brian and Mika Kleinschmidt)的忠實粉絲。
根據HGTV電視頻道新聞稿，海爾斯接到中獎消息之後經過多道確認程序，不敢相信真的中獎。
中獎通知是透過電郵寄來，海爾斯覺得郵件「看起來很可疑」，請兒子幫忙確認。兒子協助確認得獎消息為真之後，海爾斯還是心存懷疑而親自打電話給電視台詢問。
她將與家人一同分享這棟三臥三衛的房子，包括結髮55年的丈夫比爾(Bill Hiers)，以及兩個孩子、三個孫子女與一個曾孫。三隻小貓也將住進新家。
這棟獎品房的地點對海爾斯一家來說簡直完美，因為距離目前居住的傑克森維爾只要兩小時車程。
HGTV是華納兄弟探索公司旗下專門播放房屋翻新、室內設計裝修、房地產市場與等相關真人實境節目的頻道。
身為HGTV電視頻道忠實觀眾，海爾斯多年來持續參加電視台一天兩次的多種抽獎活動。「2026年智慧房屋」抽獎活動在6月19日截止登記，總共收到7500多萬筆登記。
首獎是一棟位於奧蘭多的度假風住宅，附贈全套家具與10萬元現金，整體總價值超過130萬元，屬於相當高額的房地產獎品。 得主是來自佛羅里達州傑克森維爾的77歲退休代課老師凱倫·海爾斯。她長期收看HGTV，也是這項抽獎活動的忠實參與者。 中獎通知是透過電郵寄來，海爾斯覺得內容看起來很可疑，先請兒子確認，之後又親自打電話給電視台核實，經多道程序才相信得獎屬實。
精華 FAQ
首獎是一棟位於奧蘭多的度假風住宅，附贈全套家具與10萬元現金，整體總價值超過130萬元，屬於相當高額的房地產獎品。
得主是來自佛羅里達州傑克森維爾的77歲退休代課老師凱倫·海爾斯。她長期收看HGTV，也是這項抽獎活動的忠實參與者。
中獎通知是透過電郵寄來，海爾斯覺得內容看起來很可疑，先請兒子確認，之後又親自打電話給電視台核實，經多道程序才相信得獎屬實。
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