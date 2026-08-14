勁球頭獎落伊州 1注獨得10.4億 這家加油站便利店賣出

頭彩獎金超過10億元的本期勁球樂透，於12日晚上開獎，由伊利諾伊州一家加油站便利店的一名幸運顧客獨得。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 勁球樂透10.4億元頭獎在伊州昆西一注獨得。

勁球樂透10.4億元頭獎在伊州昆西一注獨得。 重點二： 賣出彩券的加油站便利店獲得50萬元現金獎勵。

賣出彩券的加油站便利店獲得50萬元現金獎勵。 重點三：店經理推測中獎者可能是來修咖啡機的技工。

12日晚間開獎的勁球 樂透(Powerball lottery)，10.4億元頭獎落在伊利諾伊州 一家加油站 便利店，一注獨得。這是勁球史上第八高額獎金，中獎號碼為 4、26、66、67、69，勁球號碼 9。

賣出中獎彩券的Hy-Vee Gas Fresh & Fast便利商店。47歲的便利店經理馬歇爾(Jon Marshall)估計，光顧商店的多半是常客，約15%是鎮上過客。從往來顧客當中找出中獎者的過程就像在調查謀殺案。他自信滿滿表示，即使中獎者保密，他也能找出人來，很可能是到店裡維修咖啡機的技工。該便利店因賣出頭獎彩券而獲得50萬元現金獎勵，創伊州第二高紀錄。

馬歇爾說，這個星期他賣彩券給一些鎮上過客，其中一位是來店裡修咖啡機的技工，不確定他是伊利諾州人、或密蘇里州堪薩斯市人，迄今還沒有他的消息。

馬歇爾說，大獎開出後，便利商店所在的小城鎮昆西(Quincy)一片沸騰；昆西距離聖路易約137哩，人口約4萬人，開獎後店裡每位顧客都很高興看到自己的社區出名。

老顧客自己雖然沒有得獎，卻都興奮的說：「那是我的店！」

馬歇爾形容昆西市是寧靜祥和的河畔小鎮，充滿中西部特有的熱情好客，人人都很關心他人；他總是跟顧客說，「買張彩票，讓昆西揚名世界。」果然一語成真。

依法，中獎者有權保持匿名，但須提出申請要求保密；無論如何，開獎後一年內必須出面領獎金。馬歇爾希望有一天能見到中獎者，和他握個手。

馬歇爾不曉得中獎者到斯普林菲爾德(Springfield)領獎金時他會不會受邀，他說，如果到時候能到現場與中獎者見面就太好了。

伊州彩券官員將從斯普林菲爾德總部驅車前往昆西這家加油站，將50萬元現金獎勵交給開出大獎的便利商店。

馬歇爾打算把獎勵金拿來還房貸，剩餘的拿去投資，要精打細算。

自從勁球樂透5月4日開出大獎以來，伊州彩民購買的勁球彩券已超過5380萬元，為伊州公共教育基金(Common School Fund)籌集2150餘萬元以支持當地公立學校。