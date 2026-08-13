佛州代孕生3胞胎 中國「生父」遲未接回 雙方因簽約金對簿公堂

佛州近來發生一起代理孕母生下三胞胎，但訂孩子的中國男子卻未出現，產生孩子監護權的法律糾紛。圖為冷凍的受精卵。（美聯社）

佛羅里達州 代理孕母凱拉·辛普森(Kyla Simpson)2023年與中國蘇州的單身男子周晨(Chen Zhou，音譯)協議代孕，2024年底生下三胞胎，但周晨遲未接回孩子，雙方對簿公堂，暴露美國對代理孕母產業監管鬆散。

華爾街日報報導，已育有一女的辛普森2024年11月提早剖腹產下三胞胎，其中一名男嬰2025年因呼吸道病毒併發症猝逝，九個月便夭折。

周晨原訂在孩子出生時到場，卻因簽證 申請受阻而始終未能入境美國，只能請辛普森暫代照顧新生兒。

隨著時間流逝，周晨2025年5月透過仲介人萬家鵬(Jiapeng Wan，音譯)試圖接回孩子，但辛普森稱不認識此人，不放心將嬰兒交給陌生人。

法庭文件顯示，周晨後來才發現，這名仲介人過去14個月持續向他謊報進度，聲稱孩子的護照即將核發、國會議員介入協助，甚至偽造法院與旅行文件，利用人工智慧(AI)工具合成孩子的數位影像，要求周晨別直接聯繫辛普森。

周晨為代孕已支付超過30萬元，其中包含付給辛普森的款項，以及另外約3萬元仲介費。

第一海岸新聞(First Coast News)報導，雙方對代孕簽約金各執一詞。

法庭文件顯示，周晨聲稱已支付辛普森13萬元，最後一次付款是2025年5月。

辛普森則稱並未收到那麼多錢，依照契約她應獲得8萬5000元預付款，這筆款項包含5萬元的基本報酬，以及每多一名嬰兒多付1萬元，再加上因懷孕損失的工資補償、往返診所的交通費和其他懷孕相關開銷。按照約定，8萬5000元必須在代孕合約簽署後十天內存入信託帳戶，但至胚胎植入之際，該帳戶仍未存入足夠款項。

今年6月17日，佛州 法院裁定將孩子暫時交由周晨的律師團隊監管，隔日孩子體檢時，卻發現身上有多處不同癒合階段的瘀傷與擦傷。

辛普森表示，孩子對蚊蟲叮咬過敏反應強烈，才會出現傷痕，並提供兒科醫師的證明信，佐證孩子受到妥善照顧。

孩子隨後被帶往加州洛杉磯郊區的蒙特利公園，據稱有保母照顧，辛普森已多周未見到孩子。

辛普森和她的丈夫希望領養小孩，請求法院判決褫奪周晨的親權，她告訴承審法官說：「我沒預料到會與孩子建立起母子關係，但我還能怎麼辦？」

但法官表示，在監護權做出最終判定前，孩子必須留在周晨的代理人身邊，且目前沒有法律依據可將孩子交還辛普森。