美代孕業缺監管 難護孕母、家長、孩子

美國雖可代孕，但缺乏管理，出了問題很難保護孕母、孩子或父母，並衍生很多法律爭議。圖為示意。（美聯社）

美國代孕產業規模龐大、涉及數十億元，卻沒有完善的監管機制，愈來愈多海外富人在不曾入境的情況下，聘請美國女子生小孩。凱拉．辛普森(Kyla Simpson)與周晨(Chen Zhou，音譯)的代孕案例觸及代孕產業的幾乎所有爭議，包括高風險妊娠、意外誕生的孩子、突如其來的死亡、繁瑣的行政程序，以及疑似存心詐騙的受託人。

華爾街日報查閱法院文件並訪談代孕產業相關人士，發現各州法律漏洞百出，難以保護代理孕母、委託家長或孩子。

周晨在與辛普森接洽代孕事宜及法庭文件中，極少透露個人資料，僅自稱基督徒、與父母關係密切，並稱父母對於即將升格祖父母感到興奮。

法院紀錄顯示，周晨的家庭背景相對普通，不同於許多尋求代孕的中國富豪；他是蘇州國際學校的家教與翻譯，為支付代孕費用，不僅向父母借款，也向銀行貸款 。

中國禁止代孕且單身男性不得收養子女，他因此轉向海外尋子；他透過國際生育市場購買捐贈卵子，並將精子送到美國。

2023年，成形胚胎送到加州 巴沙迪那市(Pasadena)的HRC生殖診所，這是美國規模最大的體外受精機構之一，母公司為在美上市的中國企業。

2023年底，南加州快速擴張的代孕仲介「天使創造生殖中心」(Angels Creation Reproductive Center)招募當年25歲的辛普森，並將她與單身的周晨配對，周晨提出額外報酬，希望她懷雙胞胎。

這起原本屬於私人事務的代孕案，隨後捲入美國政治風暴，也就是川普總統推動終結出生公民權政策引發的爭議，以及右派陣營對中國在美影響力擴大的疑慮。

今年5月11日，在保守派對中國委託父母利用美國寬鬆代孕法規的不滿聲浪前提之下，佛羅里達州共和黨州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署法案，禁止中國及其他「令人擔憂的外國」公民在佛州聘請代理孕母。

佛州禁令生效的時間，距離辛普森與周晨簽約已逾兩年，不具追溯效力。

然而，佛州檢察長烏特邁爾(James Uthmeier)今年7月介入此案，主張這紙代孕協議無效，且周晨未能依佛州法律證明其親權關係。另有一名法官下令暫時禁止孩子離境。