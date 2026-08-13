「只是交易 他不是你丈夫」假結婚華人主謀警告客戶：擺正身分

集團核心被告Amy Cheng(照片露臉者)從2016年8月從事婚姻詐騙，是集團中經驗最豐富的骨幹成員。她曾以言語敲打一名試圖向假結婚對象索要錢財的美國公民，稱「一切都只是交易，不要把自己真的當成對方的親人」。(取自起訴書，檢方提供)

紐約南區聯邦檢察官12日宣布起訴一個由11人組成的婚姻移民 詐騙集團，指控該集團在十年內幫助超過1000名外國人通過與美國公民假結婚的方式移民美國，受益者中絕大部分為中國公民。

在被起訴的11人中，除由華人 組成的核心人員外，還包括四名非華裔的美國籍女性，分別為Erika Johnson、Sigrid Cetino、Angela Duenas和Michelle Duenas。她們在被招募與外國人結婚後，主動加入詐騙集團，開始幫助其物色其他對象。

2025年1月15日，Johnson從威徹斯特郡前往史泰登島 ，在被告Anthony Cheng的主持下，與一名外籍人士結婚。在此後的十個月內，她便與2024年12月17日完成了假結婚的Cetino一道，在家鄉威徹斯特尋覓其他可以被詐騙集團利用的對象，起訴書指出，一場發生在當年3月1日的婚姻便是由Johnson充當「月老」。

根據起訴書所述，這個詐騙集團行事風格嚴謹且專業，招募者並非「是個美國人就行」。像Johnson和Cetino這樣充當「獵頭」的人員，首先要蒐集潛在招募對象的報稅表、出生證明、駕照等基本身分信息，如有可能，還會進一步打探對方的就業情況、收入水平和婚姻史等。完成資訊蒐集後，他們會將其轉給集團內的高層人員把關，審核標準包括美國公民的年齡、職業、收入(以確定其是否有資格為外國配偶申請I-864表格)、住址、上一段婚姻延續時間以及是否有孩子。

在11名被告中，非華裔的美國公民Sigrid Cetino(左圖露臉女性)和Erika Johnson(右圖露臉女性)首先被招募，與外國人假結婚、助其騙取婚姻綠卡，此後便主動加入詐騙集團，為其尋覓其他有可能被利用的美國公民參與騙局。(取自起訴書，檢方提供)

審查通過後，集團成員才會將這些對象與他們的「客戶」配對。配對成功後，集團會用現金付給結婚對象3萬元、付給「獵頭」5000元，而為了確保結婚對象長期配合，他們採取分期付款機制，完成婚姻登記並提交綠卡申請後，支付頭期款約1萬元；外籍配偶拿到兩年期臨時綠卡後，支付1萬5000元；而尾款5000元則會等到「客戶」順利拿到永久綠卡後才會支付。

通過起訴書提到的一個細節可看出，集團核心成員自始至終都明確把他們的操作看作一種生意，而非傳統意義上的婚姻介紹。甚至在參與騙局的美國公民產生「非分之想」時，還會敲打他們「擺正自己的位置」。

2024年11月12日，核心被告Amy Cheng曾向充當「獵頭」的被告Michelle Duenas發訊息稱，她沒有收到其中一名美國籍假結婚參與者的社安號、三年報稅單和收入證明，要求Duenas向「這名女孩」催促，並提到她「聽說那女孩想向男方要錢買食物」。Amy Cheng則發布指示：「你提醒她，這是一場商業交易，他不是她真正的丈夫，他沒有義務負擔她的生活。別給我找麻煩。」