環孢子蟲病例 7月迄今逾2.4萬宗 實際數字恐更高 生菜價格暴跌16%

受環孢子蟲病疫情拖累，美國生菜價格7月暴跌16.4%，創下史上最大單月降幅。(美聯社)

聯邦疾病防制中心(CDC )11日公布「環孢子蟲」(Cyclospora)疫情 統計，病例已逾2.4萬例，但新增病例速度已放緩，過去1周僅新增2000例。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，數據顯示，從7月中旬至今，目前至少有1萬3895起經檢驗室確認的環孢子蟲病病例，其中包括740起住院病例。CDC也掌握至少1萬455起尚未經檢驗室確認的病例。患者年齡從1歲幼童至98歲高齡長者皆有。密西根州 已出現2例相關死亡病例，死者皆患有嚴重潛在疾病。

從民眾出現症狀到通報CDC之間可能有6周時間差，加上聯邦食品暨藥物管理局(FDA)指出潛在未通報案例，實際感染人數與受影響範圍恐遠高於目前統計。

FDA調查指出，源頭來自墨西哥中部生產、並由泰勒農場(Taylor Farms)供應的結球萵苣(Iceberg lettuce)。疫情最早是在9州的塔可鐘(Taco Bell)連鎖餐廳生菜絲中出現，隨後衛生官員追查發現，相關產品早已廣泛分銷至各機構、零售商店及餐廳。為遏止疫情擴散，泰勒農場7月已緊急主動召回所有產自墨西哥中部的生菜。

勞工統計局(BLS)公布7月消費者物價指數(CPI)顯示，美國生菜價格暴跌16.4%，創下史上最大單月降幅。

「這很可能是因為環孢子蟲疫情爆發，消費者目前不想購買生菜，」中阿肯色大學經濟學副教授霍佩達爾(Jeremy Horpedahl)表示，「消費者只是想避開這項產品。」

民眾避買潮連帶重創Cava、Sweetgreen、Chipotle及Taco Bell等連鎖餐飲巨頭的銷量。有線電視新聞網(CNN)分析，市場對葉菜類的恐懼導致需求瞬間急凍，在供需嚴重傾斜下直接拉低零售價。不過即便經歷單月暴跌，若與去年同期相比，美國生菜整體價格仍高出約7.5%。

CNN報導，大型連鎖餐飲業面臨供應鏈調度危機。包括Sweetgreen與Chipotle等主打新鮮沙拉的品牌，不得不緊急更換供應商或暫停供應部分含有結球萵苣的品項，轉而以羽衣甘藍(Kale)或菠菜等其他葉菜替代。但供應鏈急轉向也導致餐飲業營運成本激增，加上消費者對生食信任度大幅下滑，短期內恐難以恢復疫情爆發前的銷售榮景。