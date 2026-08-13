社群令兒童成癮 29州告Meta開審 加州庭審7周 最高賠償恐達14億元

社群平台臉書、Instagram令無數兒童上癮，其母公司Meta Platforms遭全美29州檢察長聯合控告，全案12日起在加州聯邦法院展開七周庭審。(美聯社)

社群平台臉書(Facebook)、Instagram令無數兒童上癮，其母公司Meta Platforms遭全美29州檢察長聯合控告，全案12日起在加州 聯邦法院展開七周庭審；該公司恐面臨高達14億元的巨額賠償，平台也可能被迫全面改革。

路透報導，庭審將在奧克蘭舉行，針對科羅拉多州、肯塔基州 、加州和新澤西州所提有關 Meta Platforms 設計平台讓年輕用戶沉迷、誤導消費者對平台安全性的認知等指控進行審判；此外，共29州指控該公司收集並使用兒童數據，違反聯邦法律。

12日開始遴選陪審團，開庭陳述預訂18日起進行。 Meta Platforms 創辦人兼執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、 Instagram 負責人莫塞里(Adam Mosseri)將出庭作證。

Meta這次面臨審判，是有史以來青少年社群媒體訴訟的最大考驗，提告的各州檢察長目前尚未公開披露可能尋求的賠償金額，Meta公司卻先表示，賠償金額恐達14億元，接近該公司15億元市值。

科州、肯塔基州、加州和新州檢察長也要求法官下令強制Meta公司實施年齡限制、取消無限滾動功能並對其平台進行其他改革。

Meta發言人表示，該公司強烈反對指控，相信證據將證明該公司長期以來有關支持青少年的承諾，並聲稱已聽取家長意見、與專家和執法部門合作並進行深入研究以了解最重要的課題。

各州2023年提起訴訟，最初源於一項旨在了解Instagram和Facebook對年輕用戶影響的跨州聯合調查； Meta公司舉報人豪根(Frances Haugen)披露相關資訊後，調查隨之公布。豪根2021年在美國參院委員會作證時表示，Meta明知其產品可能對年輕用戶造成傷害、而且知道該如何力求安全，卻為了追求更高利潤而選擇不做出改變。

新墨西哥州一法官新上周裁定Meta應對該州兒童心理健康危機負責，令其支付5.67億元賠償金，同時改革平台；Meta另與肯塔基州一學區和解。Meta稱，接二連三的訴訟可能嚴重影響公司業務和財務。

曾審理馬斯克(Elon Musk) 控告 OpenAI 及其執行長奧特曼(Sam Altman) 一案的美國地區法官羅傑斯 (Yvonne Gonzalez Rogers)， 將主持這次審判。