「像被蜜蜂螫」 ICE探員執勤將配電擊手套 民權人士憂

移民和海關執法局打算短期之內便讓探員配戴執法專用電擊手套，以便讓某些拒捕對象屈服。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： ICE擬斥資2000萬元採購電擊手套供探員使用，主打快速制服抗拒逮捕者，但民權團體質疑其可能加劇執法濫權。

美聯社11日獨家報導，移民 和海關執法局(ICE )打算短期之內便讓探員配戴執法專用電擊手套，以便讓某些負隅頑抗的逮捕對象屈服。

根據國土安全部 10日發布公告，ICE計畫在明年3月之前耗資2000萬元，幫執法官員與探員購買數以千計的「導電分散注意力及降級處置裝置」(conductive distraction and de-escalation devices)。

簡稱「手套」(G.L.O.V.E.)的「低輸出電壓發射手套」(Generated Low Output Voltage Emitter)是由肯塔基州雷辛頓(Lexington)的防衛用品商「合規技術公司」(Compliant Technologies)製造。

最近幾年，某些監獄、警察局已經開始使用這款微電擊執法防衛手套。

「合規技術公司」創辦人兼執行長尼克勞斯(Jeff Niklaus)透過電郵對美聯社表示，無法對於報導內容發表評論。

根據國土安全部公告，「導電分散注意力及降級處置裝置」非招標合約最快將於14日宣布。

民權倡議人士對於使用電擊手套的計畫感到憂心，並表示ICE執法人員在執行川普總統的掃蕩非法移民行動時，原本就因為缺乏監督與究責機制而濫用武力，結果遭到外界批評。

「合規技術公司」表示，這些裝置的功能與普通巡邏手套差不多，直到執法人員按下開關啟用電擊模式；手套必須直接接觸人體皮膚才能傳遞疼痛感受，如此一來通常能讓執法人員在短短幾秒之內制伏逮捕目標。

正在研究這款電擊手套的私人機構「防止拘留死亡研究所」(Institute for the Prevention of In-Custody Deaths)所長彼得斯(John Peters)說，這種裝置能產生即時且劇烈的疼痛，讓人轉移注意力，「就好像被蜜蜂螫到一樣」。

他說，如果執法人員遇到抗拒逮捕的狀況，這款裝置無庸置疑將成為「有效工具」，可以想像ICE探員使用這款手套把人從汽車或屋子裡帶走。