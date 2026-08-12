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Nvidia打造AI基建 攜華爾街6巨頭募資5000億元

編譯季晶晶／綜合報導
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Nvidia與六家金融巨頭攜手簽署設立「運算資源融資平台」，為人工智慧(AI)基...
Nvidia與六家金融巨頭攜手簽署設立「運算資源融資平台」，為人工智慧(AI)基礎設施籌得資金，為繪圖處理器與數據中心提供融資。Nvidia執行長黃仁勳表示，這六家公司沒有一家拒絕。(路透)

Nvidia(輝達，另譯英偉達)公司10日表示，已與六家金融巨頭攜手簽署設立「運算資源融資平台」，目標是為人工智慧(AI)基礎設施籌得逾5000億美元的「第三方資金」，為繪圖處理器(GPU)與數據中心提供融資，此舉象徵AI基礎設施融資方式的重要轉變，但市場是否埋單有待觀察。

這六家金融巨頭分別是，阿波羅全球管理、黑石集團、貝萊德、Brookfield資產管理、高盛及KKR。六家業者將設立專用資金池，以具吸引力的利率，為Nvidia客戶提供融資，協助他們取得運算資源，涵蓋前沿AI實驗室、企業及AI雲端服務商等。

Nvidia執行長黃仁勳表示，他只找了這六家公司，沒有一家拒絕，「這真的是科技晶片首度成為可投資的資產類別，我們從製造晶片起家，如今正協助打造一種全新、能創造生產力且可投資的基礎設施：AI工廠」，「這些現在都是能賺進營收的資產，具生產力、長久存在、可替換且具彈性」。

他說，藉由引進機構投資人，這項協議可避免「循環融資」的疑慮，「需求是真的…輝達提供平台，投資人做出獨立的融資決策」。

市場近期經常質疑的「AI循環融資」，是指晶片商、雲端業者與AI公司彼此投資、融資與採購，例如晶片商投資AI新創，新創取得資金後再採購其晶片，使資金在AI供應鏈內形成循環。市場因此質疑，部分AI需求究竟來自終端需求，還是由供應商融資所支撐。

精華 FAQ

  • Nvidia與阿波羅全球管理、黑石、貝萊德、Brookfield、高盛及KKR合作，設立「運算資源融資平台」，專門為AI基礎設施與GPU相關需求提供資金支持。

  • 平台目標是籌得逾5000億美元的第三方資金，用於協助前沿AI實驗室、企業與AI雲端服務商取得運算資源，涵蓋GPU與數據中心等基礎設施。

  • 市場擔心晶片商、雲端業者與AI公司彼此投資與採購，形成資金在供應鏈內循環，放大表面需求；黃仁勳則稱需求是真實的，且由投資人獨立做融資決策。

NVIDIA 華爾街 輝達

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