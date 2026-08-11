照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

圖為示意圖。（路透）

「商業內幕」(Business Insider)新聞網站報導，新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)66歲婦人金‧柏爾林(Kim Berling)與72歲丈夫都不敢退休 ，因為住在德州 達拉斯的99歲婆婆每個月長照 開銷大約1萬1000元。

柏爾林表示，婆婆意識到自己來自長壽家族，70多歲時購買了長期照護保險(long-term care insurance)，迄今每個月仍須支付405元保費。90歲時，婆婆開車誤踩煞車而撞上一棵樹，雖沒受傷但從此被小兒子禁止開車。

柏爾林說，小叔希望把婆婆送進養老院，但她與丈夫並不願意，因此主動承擔照顧老人的責任。後來因為小叔前妻需要工作，剛好接手照顧任務。

婆婆92歲時從梯子摔下股骨骨折，手術後回家休養換過一個又一個照護員，長照險生效給付之前有100天等待期，這段期間花費必須自行承擔。柏爾林有時開車到德州照顧婆婆，確保婆婆得到妥善照護。

柏爾林指出，很幸運找到一個照護人員網絡，收費合理，照護員有同情心且技術純熟，過去六年一直透過網絡聘請照護員，婆婆每月居家照護費用約6600元，加上其他支出則要1萬1000元。

她說，婆婆的長照險每月僅給付大約4200元，保險額度只剩4萬1000元，也就是未來一年額度便將用完，「屆時我跟老公將承擔所有花費」。

柏爾林表示，隨著時間推移，為婆婆填補長照開銷缺口變得越來越困難，不得不把其他方面的資金轉來支付長照。她說，現在每個月開車去一趟德州，平日則透過ZOOM視訊與婆婆及照護員溝通，高齡99歲的婆婆行動不便，但認知能力依然健全。

她說，目前薪資每個月3000元，繼續工作是因為需要錢，丈夫很想退休，「但我們禁不起退休的代價」。她表示，未來某個過世婆婆終將離世，「但那不會改變我們的經濟處境，一切只不會將回歸原點而已」。

她指出，跟丈夫都沒有為自己未來的長照需求準備任何存款。