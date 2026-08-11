比經濟大衰退慘 青少年暑期打工難求想當義工也碰壁

亞利桑納州18歲少女珂琳．納格斯，談論找不到暑期工作的經歷。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 今年夏天青少年暑期打工市場比經濟大衰退時更冷，許多人投遞數十份履歷仍無回音，甚至連義工機會也難求。

財星雜誌(Fortune)9日報導，挖冰淇淋、當救生員、在零售店裡補貨向來是青少年的成年禮，更是許多人第一次在真實世界建立賺錢技能的體驗，但這個夏天卻是從「經濟大衰退」(Great Recession)以來的最糟糕暑期就業市場，青少年不僅找不到打工機會，連要當義工都碰壁，想在家庭經營的小店找到工作，跟在大企業找到全職工作一樣困難。

今秋即將進入加拿大 凡尼爾學院(Vanier College)主修獸醫學的17歲學生周賽門(Simon Chow，音譯)受訪時說，6月從高中畢業之後申請大約50份季節工工作卻都沒有下文，就連申請當義工也沒有回音，這個月終於找到一份餐廳雜工(busboy)工作。

即將升上克萊門森大學(Clemson University)大四的19歲紐約州 學生莎曼珊·羅莎佛特(Samantha Rosaforte)估計自己總共申請80份暑期工作，幾乎所有公司都「不讀不回」，甚至連拒絕信都懶得寄。她說，日前終於收到食材訂閱服務HelloFresh招聘部門回信，通知有社群媒體 實習生職缺。

羅莎佛特說，這段充滿挫折的求職經驗，讓她體認到大學畢業之前一定要提早開始找工作。

人力顧問機構Challenger, Gray & Christmas日前公布數據顯示，今年5月、6月與7月之間大約有79萬個工作機會開放給青少年，低於2025年同期的80萬1000個職缺。

報導指出，這個暑假可能創下勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)1948年開始追蹤統計以來的青少年暑期打工人數新低。上一次出現類似狀況是「經濟大衰退」時期的2010年，青少年有96萬個暑假打工職缺。

若想找到能有最低基本工資的打工機會，青少年要能靈活應變，還要有人脈關係、工作經驗以及勇於自我表現。

18歲康乃狄克州青少年狄拉瓦萊(Luke Della Valle)，在兒童髮廊Sharkey's打工，時薪18元，負責掃地、擔任髮型師助手。他說，找到工作的方式非常傳統，就是直接到髮廊櫃台詢問。他說，上網找工作從沒收到回覆，面對面詢問終於有回報，但他表示，絕大多數店家都希望找有經驗且能長期留下來的勞工。