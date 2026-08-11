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墨西哥辣椒食品疑染沙門氏菌 泰勒鮮食主動召回

編譯周芳苑／綜合報導
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泰勒農場的墨西哥辣椒產品，疑似受到沙門氏菌汙染，其母公司泰勒新鮮食品自願召回部分...
泰勒農場的墨西哥辣椒產品，疑似受到沙門氏菌汙染，其母公司泰勒新鮮食品自願召回部分含墨西哥辣椒的食品。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

泰勒鮮食因墨西哥辣椒疑涉沙門氏菌汙染，召回多款含辣椒食品並下架，當局正追查來源，消費者應勿食用並可退款。

北美最大新鮮蔬果與包裝沙拉生產商之一泰勒農場(Taylor Farms)的墨西哥辣椒產品，疑似受到沙門氏菌汙染，其母公司泰勒新鮮食品(Taylor Fresh Foods)自願召回部分含墨西哥辣椒的食品，各大知名連鎖賣場的酪梨醬、墨西哥番茄莎莎醬等常用食品暫時下架。

泰勒農場幾個星期前就在全美多州爆發環孢子蟲(cyclospora)疫情下，自願召回疑似受汙染的墨西哥中部捲心萵苣產品，如今又因沙門氏菌汙染宣布召回可能受污產品。

泰勒新鮮食品公司表示，得知海岸柑橘分銷商(Coast Citrus Distributors)因可能受到沙門氏菌汙染而自願召回新鮮墨西哥辣椒後，該公司決定將部分含有墨西哥辣椒的產品從商店貨架上撤下。

這一波召回的產品包括酪梨醬、墨西哥番茄莎莎醬和墨西哥玉米片沾醬等，透過泰勒農場在全美好幾個州分銷，「最佳食用日期」(「Best If Used By」 date)是不晚於2026年8月16 日。這些食品在克羅格(Kroger)、Stop & Shop, 目標(Target)商店、全食品超市(Whole Foods)、喬氏超市(Trader Joe’s)、沃爾瑪(Walmart)等連鎖超市及賣場商店都有販售。

泰勒鮮食公司表示，美國食品藥物管理局(FDA)、疾病防治中心(CDC)與州和地方夥伴正合作調查海岸柑橘分銷商墨西哥辣椒所引發的沙門氏菌多州疫情，目前認定墨西哥錫那羅亞州(Sinaloa)一農場是潛在感染源。

泰勒鮮食表示，如今已停止向該疑似感染源頭的農場採購，計劃從其他供應商訂購。所幸截至目前，該公司尚未收到其分銷墨西哥辣椒相關食品所引發的任何疾病報告。

有關當局建議，已購買召回食品的消費者馬上丟棄這些食品，千萬不要冒險食用。並可在購買地點辦理退款。如有其他問題可於太平洋時間周一至周五上午8時至下午5時撥打855-455-0098聯繫泰勒公司。

精華 FAQ

  • 因為其供應鏈中的墨西哥辣椒疑似遭沙門氏菌汙染，泰勒鮮食得知海岸柑橘分銷商已先行召回後，隨即將相關食品從貨架撤下，以降低食安風險。

  • 受影響的包括酪梨醬、墨西哥番茄莎莎醬與墨西哥玉米片沾醬等，曾在Kroger、Target、Whole Foods、Trader Joe’s、Walmart等多家連鎖通路販售。

  • 當局建議立刻丟棄，不要冒險食用，也可帶回購買地點辦理退款；若有疑問，還可在太平洋時間周一至周五上午8時至下午5時致電855-455-0098詢問。

沙門氏菌 墨西哥 Target

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