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AI代作弊學生全程上網課 線上學位遭質疑

記者顏伶如／綜合報導
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線上教育是大學院校蓬勃發展的業務項目，但如今某些作弊學生直接交給AI代為上完一整...
線上教育是大學院校蓬勃發展的業務項目，但如今某些作弊學生直接交給AI代為上完一整堂課程。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

AI工具與代理人讓學生可外包整學期課業、考試與討論，紐約時報指出這使線上學位的可信度受質疑，教育界也難以在虛擬課堂有效防弊。

紐約時報10日報導，線上教育(online education)是大學院校蓬勃發展的業務項目，但如今人工智慧(AI)發展之下，某些作弊學生直接交給AI代為上完一整堂課程，導致線上學位的價值面臨質疑。在實體教室裡，愈來愈多教育工作者轉而要求口頭報告、手寫考試，但這些策略在虛擬教室難以執行。

根據統計，全美大學生當中超過半數去年至少修了一門線上課程，2019年時則有三分之一學生至少修一門線上課程。

不管是社區大學或全球頂尖大學，學生在許多線上課程裡可能永遠不會跟教授或老師相見，甚至透過視訊互動都沒有，課程進度採取自主進行，老師透過預錄講座進行非同步(asynchronous)教學，作業與考試都透過數位方式繳交。

然而，AI作弊正在迅速複製貼上聊天機器人生成的文章與答題內容，AI代理人使得學生把一整個學期的課業外包給AI變成可能，只需要下達簡單指令，就能讓AI代替自己觀看講座影片、上場考試、撰寫論文，還能跟同學們聊天討論作業。

決策者與教育倡議人士花了將近20年時間倡議以線上教學做為一種平等工具，讓育有兒女的低收入勞工家長等非傳統典型的大學生，可以選擇方便的時間、地點學習。

如今AI普及讓這種最便利的高等教育教學型式遭到質疑。

南方大學(Southern University)線上教學老師彼得斯(Kimber Peters)表示，從學生提交作業會看到AI代筆的線索，例如正式文章裡出現「你」(you)，這是常見的AI特性，顯示文章是聊天機器人寫的。

數十年來在多所大學主持線上課程的葛雷(Edward Gray)指出，當學生提交非常完美、引用大量並非規定要求資源的論文時，八成是AI寫的。

某些教職人員呼籲政府對學生使用AI工具展開監督。科技公司到目前為止則在防止AI作弊方面幾乎沒有作為。

紐約時報實際測試，詢問學生最常使用的三種AI工具ChatGPT、Gemini、Grammarly能否代替學生寫論文，沒有任何工具回答「不」。

AI公司並未禁止AI代理人登入Canvas、Brightspace、Blackboard等大學線上學習平台。

精華 FAQ

  • 學生只要下達簡單指令，就能讓AI代看講座、寫論文、完成作業，甚至代為上場考試與和同學互動，等於把整個學期的課業外包給AI。

  • 因為線上課程常是非同步進行，教授難以直接觀察學生是否親自完成學習；當AI可代做大部分課業時，外界就會懷疑學位是否真正反映學生能力。

  • 部分教師改用口頭報告、手寫考試等方式防弊，但在虛擬教室難以落實；同時科技公司在阻止AI作弊上幾乎沒有作為，AI工具也未禁止代理人登入學習平台。

低收入 紐約時報 人工智慧

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