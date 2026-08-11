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應用AI漸普及 企業推周休三日吸引年輕世代

編譯陳律安／綜合報導
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隨著AI採用率提高，愈來愈多美國企業期待AI能提高生產力，從而啟動或繼續實施周休...
隨著AI採用率提高，愈來愈多美國企業期待AI能提高生產力，從而啟動或繼續實施周休三日。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

隨著企業加速導入AI提升效率，部分公司開始以周休三日吸引年輕人才，但也面臨保密、失誤與員工適應等挑戰。

隨著人工智慧(AI)採用率提高，愈來愈多企業期待AI能提高生產力，從而啟動或繼續實施周休三日，以迎合年輕世代員工要求平衡工作與生活的需求。

今年1月創立的Convictional公司，協助其他採行混合上班制的企業追蹤營運目標達成度，之後加速把更多耗時的工作交付給AI，包括運用AI協助編寫程式碼、生成行銷文件、或拆解專案。

Convictional因而能把人力轉至分配任務或創意性工作，但該公司遍布美國和加拿大的員工因必須更快做成決策，漸感筋疲力竭，於是Convictional決定讓員工周休三日，享受自動化的益處。創辦人柯克尼斯(Roger Kirkness)說：「我很訝異我們能完成相同的工作量」，「員工也開心許多」。

該公司的一名專案工程師說，「每個人都會有想破頭的時候，令人精疲力竭」，休息往往能帶來突破，「多放假會帶來更多成果」。

不過，以OpenAI和Anthropic為例，接受BBC採訪的科技業工作者表示，兩家公司推出新產品前的衝刺式工作可能持續數周，而且員工在短短七天內的工作時數最高可超過90小時。

波士頓學院經濟學家與社會學家蕭爾(Juliet Schor)說，中小企業更常縮短每周工作天數，以與高薪的大企業競爭，並留住人才。

例如，英國Peak PEO公司2023年2月開始推行「周五超彈性工作日」，後來演變成周休三日，執行長瓦克斯說，以往徵才廣告只有兩人應徵，改變後，應聘者暴增至350人。

大企業開始注意到這個趨勢，摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)預期，在未來20、30、40年，AI能把工作日縮減至三天半。

企業雇主若要求每周到班五天，或許需要重新訓練並調度員工，並給予提前退休。微軟共同創辦人比爾．蓋茲(Bill Gates)也說，每周工作日縮減，也許會比預期更快成真。

然而，周休三日有其挑戰，鑒於有些資料需要保密、加上AI容易犯錯，一大難題是教育團隊如何使用AI。員工在過渡期間可能會陷入掙扎，而AI模型的頻繁更新，也導致業者需要改換策略。

精華 FAQ

  • 因為AI逐漸能分擔編碼、文書與專案拆解等工作，企業期望藉由提升生產力來縮短工時，同時迎合年輕世代重視工作與生活平衡的需求，並作為留才與招募的誘因。

  • Convictional把許多耗時工作交給AI處理，讓人力轉向分配任務與創意工作，但員工因決策速度變快而感到疲憊，最後公司決定讓員工周休三日，以分享自動化帶來的好處。

  • 挑戰包括部分資料必須保密、AI可能出錯，以及員工需要學會正確使用工具；此外，AI模型更新頻繁，企業策略也得跟著調整，過渡期往往會讓團隊承受額外壓力。

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