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Meta查克柏格批評封閉式AI 要推動免費制衡

編譯陳苓／綜合報導
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Meta執行長查克柏格發文，反對讓功能強大的AI集中在少數企業與政府之手，同時公布了旗下AI模型的參數，盼能贏回市場青睞。

Meta 10日發布了新開放式AI模型「Muse Glimmer」的底層參數，開發者將能下載與修改。Meta並說，功能更強大的AI模型「Muse Spark」，相關參數 (又稱權重)將在未來幾周公布。

查克柏格同日也在Meta官網發文，概述要如何「免費」分配功能強大的AI給數十億人口，要替個人賦能來制衡機構權力。

他寫道：「其他實驗室聚焦於替企業、政府、機構打造AI，倘若這些實驗室領先，將有利大型機構更勝個人」。這段話顯然是衝著Google、Anthropic、OpenAI等而來。

查克柏格批評對手的封閉式AI模型，表示要繼續推動開放模型。他說：「有些人認為減少風險的最佳做法，是限制個人的取用能力」，但可以廣泛使用的開放系統，能讓更多人發現弱點，才更加安全。

Meta今年稍早以安全考量為由，拒絕發布Muse Spark的底層權重。如今查克柏格的承諾，顯示Meta要重返開放AI策略。另外，Meta也宣布要成立規模10億美元的基金，社區若設有Meta數據中心，可獲投資。

Meta目前在AI競賽中落後，正努力追趕Anthropic與OpenAI的先進AI模型。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他認為功能強大的AI若被少數企業與政府掌握，將讓大型機構更占優勢，反而削弱個人力量，因此主張以開放模型讓更多人可用、可檢驗。

  • Meta先發布新開放式AI模型Muse Glimmer的底層參數，讓開發者可下載與修改；更強大的Muse Spark則預告將在未來幾周公布相關權重。

  • 這顯示Meta正從先前因安全考量而保守的做法，重新轉向開放AI策略，同時也透過社區基金與模型公開，力拚追趕Anthropic與OpenAI。

查克柏格 Meta

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