無視小艇受困？查克柏格3億元豪艇被噓 Meta：沒收到救援請求

圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

據紐約郵報報導，Meta 執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg)價值3億美元的超級遊艇「Launchpad」，據報在阿拉斯加海域有船隻受困時，並未立即前往協助，引發外界議論。查克柏格表示，他的遊艇沒有收到海上救援的請求。

據Alaska Beacon報導，查克柏格這艘長達387呎(約118公尺)的巨型遊艇「Launchpad」，3日晚間航行於阿拉斯加彼得斯堡(Petersburg)前往朱諾(Juneau)的途中。當時，一艘長約21呎(約6.4公尺)的小艇因燃料耗盡受困海上。儘管附近有人發出求助請求，Launchpad卻沒有立即採取行動。

最後，由UnCruise Adventures營運的小型郵輪 「Wilderness Legacy」前往協助，將受困小艇拖離險境。

一名乘客Michael Love事後在發文表示，當郵輪船長宣布這項消息時，「幾乎所有人都在噓聲抗議」。

救援行動進行期間，Wilderness Legacy的船長向乘客宣布，查克柏格的超級遊艇Launchpad更靠近受困小艇，但卻「拒絕」提供協助。查克柏格的發言人澄清，事件發生時，查克柏格及其家人並不在船上，且遊艇船員當時使用的是不同的無線電頻道。

聲明指出，「正如海岸防衛隊所說，當海岸防衛隊透過不同的無線電頻道所發布的聯絡訊息時，救援行動已經開始。」聲明也表示，「我們很欣慰所有相關人員都平安無事。」

海岸防衛隊表示，這艘小型船隻於3日晚間約9時30分發出求助訊號。海岸防衛隊評估後認為，當時船隻並未處於「遇險」狀態，但約30分鐘後仍發布海上協助廣播，呼籲附近船隻提供援助。

根據Alaska Beacon報導，船舶追蹤資料顯示，當時由UnCruise Adventures營運的Wilderness Legacy，實際上距離受困小艇比Launchpad更遠。

追蹤資料也顯示，Wilderness Legacy在前往救援途中經過 Launchpad；與此同時，這艘由這名社群媒體億萬富豪擁有的超級遊艇，仍停留在海面上。

最終，Wilderness Legacy成功將受困小艇拖回安全的Farragut Bay避風水域。