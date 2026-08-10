勞工減少又低失業率 學者喊不妙

美國就業市場7月職缺減少，失業率 卻下降，罕見情況讓部分經濟學者擔憂勞工正快速退出勞動市場。

華盛頓郵報 報導，保守派經濟學者摩爾(Stephen Moore)說：「就業人數減少但失業率下降的情況極為罕見，原因在於求職的人變少了，這是一個重要的經濟問題：勞工都去哪了？」

成人就業或求職比例7月降至61.4%，延續今年以來勞動參與率疲軟的趨勢，創下自2021年2月新冠肺炎疫情以來新低。

勞工部 7日公布的數據顯示，雇主7月裁員2萬3000人，失業率則從4.2%降至4.1%，主因是勞動市場中勞工數減少。

人口老化是勞動力減少的主因之一，隨著嬰兒潮世代退休，勞動參與率隨之下滑；然而，這不足以解釋今年勞動參與率全面下降的情況。

25歲至54歲「黃金工作年齡」勞工比例在5月、6月間驟降，7月僅恢復部分。男性勞動參與率的降幅尤大，7月僅66.8%，創下新冠肺炎疫情高峰期之外的歷史新低。

摩爾說：「無論從社會或經濟角度來看，這都不是一個好趨勢；我們發現男性工作的時間愈來愈少，我也不知道為什麼。」

華郵分析，經濟結構轉變可能是一大主因，近期新增就業多集中於長期由女性主導的醫療照護與私立教育領域，而製造業、運輸業與礦業等男性居多的產業則持續裁員。

聖路易斯聯邦儲備銀行經濟學者比克(Alexander Bick)表示，「我們樂見失業率下降，但這通常代表就業人數上升，而勞動參與率連續數月下滑，其實是令人不安的趨勢。」

川普政府加強邊境管制、阻止移民入境與驅逐移民的政策，也導致外國出生勞工數下降，加劇情勢複雜程度；此外，16歲至19歲的青少年就業或求職比例持續下滑，20歲至24歲的年輕成人近幾個月也退出勞動市場。

無黨派智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)經濟學者薩拉·埃斯特普(Sara Estep)分析，自助結帳機取代許多收銀員的工作，加上人工智慧(AI)篩選工具可能偏好經驗豐富的求職者，讓年輕人求職的障礙更高，進而可能讓年輕人錯失日後立足於勞動市場的機會。