顛覆認知 X世代、嬰兒潮有金錢焦慮症

Fortune Daily報導指出，嬰兒潮與X世代經濟壓力重，焦慮感導致消費者信心低落，生活比千禧和Z世代更不快樂。(美聯社)

Fortune Daily的一篇報導顛覆了我們對嬰兒潮 (baby boomers)和X世代的認知。報導指出，嬰兒潮與X世代經濟壓力重，焦慮感導致消費者信心低落，生活比千禧(Millennials)和Z世代更不快樂。

在大家普遍的認知中，X世代是所謂「躺平世代」(slacker generation)，嬰兒潮世代則是真正實現美國夢的一代。這兩個世代都都不該為金錢感到焦慮。

然而事實看來卻非如此。X世代目前的消費者信心在美國各世代中最低，根據商業研究機構經濟評議會(The Conference Board)的消費者信心指數，其六個月平均值為78點，是至少四年半以來的最低點。嬰兒潮世代緊追在後，為83點，也是自2021年10月以來的最低點。自2025年初以來，這兩個世代的消費者信心就呈持續下滑。與此同時，Z世代和千禧世代，這兩個通常被認為是精疲力竭、悲觀絕望、且無力承擔成年生活成本的世代，消費者信心指數都保持在110點左右的穩定水平。

X世代的焦慮來自結構性問題，他們是美國第一代在50多歲時，既要照顧年邁的父母又要承擔子女撫養費用的三明治夾心族群，心理學家稱這一人生階段正是幸福曲線U型曲線的底部。

調查顯示，70%的X世代表示，他們更害怕錢不夠用，而不是害怕死亡，比例高於千禧世代的66%和嬰兒潮世代的61%。X世代有44%的人表示，他們沒有信心存夠退休金，這一比例高於千禧世代的35%和嬰兒潮世代的40%。

不只是X世代，嬰兒潮世代也普遍感到焦慮。嬰兒潮世代占美國人口的20%，卻擁有全國31%的財富，約合85兆元，但這筆財富並未在他們之間平均分配。皮尤研究中心2022年的一項調查發現，在嬰兒潮世代中，最富有的10%家庭掌握了該世代71%的財富，形成財富分配極度不均的局面，少數人可以安享晚年，而大多數人卻缺乏足夠的經濟資源來應對人生的下一個階段。

嬰兒潮世代的焦慮來自如何以有限的經濟資源來應付不斷上漲的醫療保健成本與日常開銷。美國退休人員協會(AARP)6月發布的一份報告顯示，過去5年居家照護成本上漲7.9%，幾乎是整體通膨率的兩倍，更是醫療費用通膨率的三倍。

反觀年輕的一代則是剛剛開啟他們的投資旅程。根據2024年世界經濟論壇的調查，超過一半的Z世代在進入職場前就開始學習投資，嬰兒潮世代的比例僅20%。 Z世代和千禧世代的資產總額已達到創紀錄的3.1兆元。

此外，Z世代還能夠透過其他途徑獲得財務自主權，包括他們經營職業生涯的方式。Z世代也是數位原住民世代，富有創業精神。美國銀行的一份報告指出，Z世代對商業成長的貢獻「不成比例地」龐大，截至6月，Z世代申請成立企業件數年增66%，大約是千禧世代、X世代和嬰兒潮世代的總和。