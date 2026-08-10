怕飯碗被搶 勞工主動出擊上AI訓練課

隨著勞工愈來愈焦慮工作會被AI取代，帶動美國的AI訓練課程暴增。(美聯社)

隨著勞工愈來愈焦慮工作會被人工智慧(AI)取代，全國的AI訓練課程暴增，以滿足勞工學習新技能的需求，一些雇主甚至願意替員工支付培訓費用，以便為未來職場預作準備。

根據全國大學與雇主協會(NACE)資料，去年秋季以來，期望初階員工具備AI能力的雇主，已增加近兩倍。在此同時，勞工對AI焦慮升高，對快速培訓課程的需求也隨之增加。

勞動力 分析公司Revelio Labs指出，2022年ChatGPT 推出前，聚焦AI的專業證書，僅占整體市場的2%；到了2026年，這些通常稱為「特訓營」(boot camp)的短期AI培訓課程已激增，占比接近三分之一。

Credential Engine去年的數據顯示，美國這類證書課程幾乎是學位課程的兩倍，民眾在這方面每年支出約達2.3兆元。智庫Burning Glass Institute資料也指出，去年頒發的所有證書中，AI相關約占16%，遠多於2022年的略高於1%。

許多傳統大學開始提供培訓，包含運用AI工具制定商業策略、深入探討機器學習，以及大型語言模型(LLM)速成課，招生對象囊括高階主管、軟體工程師及一般初學者。

喬治亞理工學院(Georgia Tech)推出多項費用相對低廉的短期「微證書」(microcredentials)課程，聚焦於工程、教育、企業管理等領域所需的AI能力。天普大學(Temple)則有一學期、495元的AI證書課程；聖安東尼奧德州大學的課程只要49元；馬里蘭大學甚至免費頒發證書。普渡大學提供短則數天、長則數月的課程，費用介於99至數千元之間。

校方有時會與雇主合開AI證書課程，由企業贊助或負擔學費。在新澤西州的史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)正在試行這個模式，今秋將為哈特福保險集團(Hartford Insurance Group)員工試辦12至16周的AI課程。

普渡大學主管佩魯利斯表示，不到兩年，已有逾7500名學生註冊這些課程。作為對照，該校去年秋季大一新生人數約9000人。他說，「很多雇主告訴我們，學生需要提升技能，等不了一到兩年，必須在一、兩周內完成」。

川普政府今年也推出勞工助學金，今年首度修讀最短八周課程的學生，可獲補助。教育部今年也替兩項新補助計畫，分別撥款5000萬元，用於AI培訓與短期證書課程。

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