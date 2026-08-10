我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

怕飯碗被搶 勞工主動出擊上AI訓練課

編譯吳孟真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著勞工愈來愈焦慮工作會被AI取代，帶動美國的AI訓練課程暴增。(美聯社)
隨著勞工愈來愈焦慮工作會被AI取代，帶動美國的AI訓練課程暴增。(美聯社)

隨著勞工愈來愈焦慮工作會被人工智慧(AI)取代，全國的AI訓練課程暴增，以滿足勞工學習新技能的需求，一些雇主甚至願意替員工支付培訓費用，以便為未來職場預作準備。

根據全國大學與雇主協會(NACE)資料，去年秋季以來，期望初階員工具備AI能力的雇主，已增加近兩倍。在此同時，勞工對AI焦慮升高，對快速培訓課程的需求也隨之增加。

勞動力分析公司Revelio Labs指出，2022年ChatGPT推出前，聚焦AI的專業證書，僅占整體市場的2%；到了2026年，這些通常稱為「特訓營」(boot camp)的短期AI培訓課程已激增，占比接近三分之一。

Credential Engine去年的數據顯示，美國這類證書課程幾乎是學位課程的兩倍，民眾在這方面每年支出約達2.3兆元。智庫Burning Glass Institute資料也指出，去年頒發的所有證書中，AI相關約占16%，遠多於2022年的略高於1%。

許多傳統大學開始提供培訓，包含運用AI工具制定商業策略、深入探討機器學習，以及大型語言模型(LLM)速成課，招生對象囊括高階主管、軟體工程師及一般初學者。

喬治亞理工學院(Georgia Tech)推出多項費用相對低廉的短期「微證書」(microcredentials)課程，聚焦於工程、教育、企業管理等領域所需的AI能力。天普大學(Temple)則有一學期、495元的AI證書課程；聖安東尼奧德州大學的課程只要49元；馬里蘭大學甚至免費頒發證書。普渡大學提供短則數天、長則數月的課程，費用介於99至數千元之間。

校方有時會與雇主合開AI證書課程，由企業贊助或負擔學費。在新澤西州的史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)正在試行這個模式，今秋將為哈特福保險集團(Hartford Insurance Group)員工試辦12至16周的AI課程。

普渡大學主管佩魯利斯表示，不到兩年，已有逾7500名學生註冊這些課程。作為對照，該校去年秋季大一新生人數約9000人。他說，「很多雇主告訴我們，學生需要提升技能，等不了一到兩年，必須在一、兩周內完成」。

川普政府今年也推出勞工助學金，今年首度修讀最短八周課程的學生，可獲補助。教育部今年也替兩項新補助計畫，分別撥款5000萬元，用於AI培訓與短期證書課程。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 主要原因是勞工愈來愈擔心工作被AI取代，因此主動報名短期培訓與證書課程；同時，雇主也開始要求新進員工具備AI能力，進一步推升市場需求。

  • Revelio Labs指出，2022年ChatGPT推出前，AI專業證書僅占市場2%；到了2026年，短期AI培訓課程已接近占三分之一，Burning Glass也指AI證書占比升至16%。

  • 多所大學推出低價微證書或速成課，部分甚至免費；有些校方與企業合辦課程，由雇主補助學費；川普政府與教育部也推出助學金和5000萬元補助，支持AI培訓。

ChatGPT 勞動力

上一則

勞工減少又低失業率 學者喊不妙

下一則

企業私吞川普關稅退款？參議員要管

延伸閱讀

AI熱潮讓不分主修的大學生都想學一點電腦

AI熱潮讓不分主修的大學生都想學一點電腦
AI成商業夥伴 營收破百萬的「1人企業」興起

AI成商業夥伴 營收破百萬的「1人企業」興起
美企體認「AI極限」重啟徵才 盼透過人機協作達成長目標

美企體認「AI極限」重啟徵才 盼透過人機協作達成長目標

與AI同行／AI素養 大學申請新能力

與AI同行／AI素養 大學申請新能力

熱門新聞

葡萄牙波圖（Porto）。（美聯社）

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

2026-08-04 12:14
司法部正採取行動撤銷25名歸化公民的國籍。（歐新社檔案照）

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

2026-08-05 12:21
全國新房中位價已低於二手屋轉售中位價，「這是歷史上第一次發生這種情況」。(歐新社)

新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見

2026-08-03 12:44
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00
在美華人列出替孩子安排多種興趣班等4種行為，在華人家庭相當常見，部分美國人卻可能視為經濟條件優渥的象徵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Charles Parker ）

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

2026-08-07 19:47
華裔選手劉美賢在今年米蘭冬奧會贏得女子單人滑冰金牌。圖為去年參加紐約的活動。(美聯社)

劉美賢「跨性」弟弟 稱霸加州高中女子運動賽事

2026-08-05 22:46

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法