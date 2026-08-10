企業私吞川普關稅退款？參議員要管

麻州聯邦參議員華倫，督促廠商要將退還的關稅金額回歸到消費者。(美聯社)

自從聯邦最高法院推翻川普 總統全面徵收進口關稅 以來，川普政府已退還約1000億元稅款，但消費者不要指望能從中獲得補償。包括蘋果、耐吉與沃爾瑪 等大企業目前都沒有將退稅款與消費者分享的計畫，麻薩諸塞州民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)已敦促那些獲得關稅退款的公司，將他們收回的資金直接回饋給消費者。

這些退款最終可能高達1660億元，但是都直接支付給繳納關稅的進口商，盡管消費者也承擔了部分成本。到目前為止，大部分公司都沒有明確表示是否會退還給消費者。蘋果、耐吉和沃爾瑪等大企業都還在考慮關稅退款的用途，包括是否要對消費者做出補償、還是用於抵銷成本，或將資金用於其他業務重點。只有亞馬遜、聯邦快遞和優比速是少數例外。

華倫7日致函蘋果、亞馬遜、勁量(Energizer)、摩托羅拉、耐吉、Target和沃爾瑪，要求了解這些公司根據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)繳納的進口關稅退款金額。今年2月，最高法院裁定IEEPA關稅無效，川普總統無權徵收這些關稅。

華倫在信中敦促這些公司將退款補償給消費者，因為「在關稅生效期間為你們的產品支付了更高的價格」。華倫指出，在IEEPA下，許多企業都提高產品價格，將增加的成本轉嫁給消費者，消費者雖然承擔了部分進口關稅帶來的成本，卻沒有獲得類似的補償。

華倫援引國會預算辦公室的數據指出，進口商將關稅成本轉嫁給美國消費者和小型企業。根據估計，美國家庭最終將承擔95%的關稅。她強調，「但美國家庭卻無法就他們支付的上漲價格獲得任何補償。」

華倫要求這些公司揭露他們支付了多少違憲的IEEPA關稅，包括他們已經收到或預期收到的任何退款金額，以及他們計劃如何使用這些資金。華倫點名的所有公司均未就此一要求立即回應。

不過由於部分公司自行承擔了大部分成本，還有一些公司則是透過提高價格轉嫁將關稅成本轉嫁給消費者，因此很難確定如今已被認定為非法的IEEPA關稅最終為消費者造成多大損失。

稅務基金會(Tax Foundation)估計，川普總統的關稅政策導致美國家庭2025年平均每戶稅負增稅約1000元。

川普一度表示會向全國民眾發放2000元的關稅「紅利」，但是這一想法始終沒有實現。