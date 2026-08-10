路透民調：6成國人支持嚴管社群媒體

最新路透民調顯示，全美六成以上民眾支持加強監管社群媒體公司。(路透)

根據路透/益普索民調 ，跨黨派的多數民眾支持政府對社群媒體 公司的經營方式設立更多規範，包括要求建立年齡驗證機制，以限制兒童使用社群媒體。

路透報導，Meta Platforms、谷歌 (Google)旗下的YouTube等企業因其應對年輕用戶的方式，正面臨日益嚴峻的法律壓力。多州檢察官指控Meta設計的產品旨在讓年輕用戶上癮，相關訴訟預計本月12日開庭審理。

Meta否認這些指控，並指出若各州政府勝訴，公司恐面臨高達1.4兆元的罰款。

全美各地立法者也日益關注科技公司對年輕人的影響。超過12個州已通過法律，對未成年人接觸社群媒體做出規範，並稱此舉有助提升他們的線上安全。

Meta、TikTok及Snap等社群媒體巨擘支持的產業團體NetChoice則提起訴訟，試圖阻止要求應用程式驗證用戶年齡的法律。NetChoice主張，這類法律侵犯對言論自由的保障。

民調顯示，約61%受訪者認為社群媒體公司需受到更嚴格監管。贊同這項看法的民主黨人為71%，共和黨人為62%，無黨籍民眾對此支持度較低，許多人表示不確定自身立場。

民調也發現，66%受訪者支持立法要求社群媒體公司採用年齡驗證工具，阻止未滿16歲孩童使用其平台。在這項議題上，共和黨人支持度以74%居冠，民主黨人則為69%。

根據路透/益普索民調，絕大多數民眾(85%)認為社群媒體可能讓孩童上癮，類似比例的人也認為，使用社群媒體恐有害兒童心理健康。

然而，民眾也表示他們非常喜歡社群媒體，70%的人認為他們在這些平台上度過的時光充滿樂趣，僅35%覺得這類經驗讓他們感到壓力。

他們對自己是否過度使用社群媒體看法分歧，52%表示每天花太多時間在社群平台上，43%則不這麼認為。