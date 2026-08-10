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路透民調：6成國人支持嚴管社群媒體

編譯中心╱綜合報導
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最新路透民調顯示，全美六成以上民眾支持加強監管社群媒體公司。(路透)
最新路透民調顯示，全美六成以上民眾支持加強監管社群媒體公司。(路透)

根據路透/益普索民調，跨黨派的多數民眾支持政府對社群媒體公司的經營方式設立更多規範，包括要求建立年齡驗證機制，以限制兒童使用社群媒體。

路透報導，Meta Platforms、谷歌(Google)旗下的YouTube等企業因其應對年輕用戶的方式，正面臨日益嚴峻的法律壓力。多州檢察官指控Meta設計的產品旨在讓年輕用戶上癮，相關訴訟預計本月12日開庭審理。

Meta否認這些指控，並指出若各州政府勝訴，公司恐面臨高達1.4兆元的罰款。

全美各地立法者也日益關注科技公司對年輕人的影響。超過12個州已通過法律，對未成年人接觸社群媒體做出規範，並稱此舉有助提升他們的線上安全。

Meta、TikTok及Snap等社群媒體巨擘支持的產業團體NetChoice則提起訴訟，試圖阻止要求應用程式驗證用戶年齡的法律。NetChoice主張，這類法律侵犯對言論自由的保障。

民調顯示，約61%受訪者認為社群媒體公司需受到更嚴格監管。贊同這項看法的民主黨人為71%，共和黨人為62%，無黨籍民眾對此支持度較低，許多人表示不確定自身立場。

民調也發現，66%受訪者支持立法要求社群媒體公司採用年齡驗證工具，阻止未滿16歲孩童使用其平台。在這項議題上，共和黨人支持度以74%居冠，民主黨人則為69%。

根據路透/益普索民調，絕大多數民眾(85%)認為社群媒體可能讓孩童上癮，類似比例的人也認為，使用社群媒體恐有害兒童心理健康。

然而，民眾也表示他們非常喜歡社群媒體，70%的人認為他們在這些平台上度過的時光充滿樂趣，僅35%覺得這類經驗讓他們感到壓力。

他們對自己是否過度使用社群媒體看法分歧，52%表示每天花太多時間在社群平台上，43%則不這麼認為。

精華 FAQ

  • 根據路透/益普索民調，約61%的受訪者認為社群媒體公司應受到更嚴格監管；民主黨人支持度為71%，共和黨人為62%，無黨籍民眾則相對較低。

  • 約66%受訪者支持立法要求社群媒體公司採用年齡驗證工具，阻止未滿16歲孩童使用平台；其中共和黨人支持度達74%，民主黨人也有69%。

  • 多州檢察官指控Meta產品設計會讓年輕用戶上癮，相關訴訟即將開庭；NetChoice則代表Meta、TikTok等業者提告，主張年齡驗證法侵犯言論自由。

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