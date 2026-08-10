我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

被控侵犯隱私 Flock監視系統被民眾拆毀

編譯中心╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為在德州奧斯汀市附近高速路附近十字路口柱上的Flock攝影機。(路透)
圖為在德州奧斯汀市附近高速路附近十字路口柱上的Flock攝影機。(路透)

監控設備新創公司Flock在短短幾年內，已於全美各地安裝超過10萬台車牌辨識攝影機。但一場因擔憂隱私而起的草根運動正展開反擊，甚至採取行動系統性破壞這些監控設備。

法新社報導，這名自稱為義警、總是一身黑衣、以諾馬克(Nomark)為名的男子表示，第一次決定砸毀其中一台攝影機時，他「緊張得要命」。

如今，他已在家鄉明尼阿波利斯(Minneapolis)地區破壞約30台監控設備，如今「我現在已經沒那麼害怕了。」

Flock攝影機由警察局、社區管理協會及企業安裝，表面上是為當場抓捕罪犯。相關資料會上傳至Flock的雲端，並可與訂閱用戶共享。

但反對人士對此感到憤怒，認為這是一項危險的工具，可能被用來侵犯人民的隱私與公民自由。

年僅20歲的諾馬克在Instagram上擁有50萬名追蹤者。他手把手教大家如何讓這些監控攝影機徹底失效，也藉此提升大眾對這類設備的警覺。

反對者指責他的行為確實違法，然而在過去幾周，全美已有不少理念相同的民眾起而效尤，展開連鎖破壞行動。

這場反Flock浪潮並沒有被歸類為激進的邊緣組織而被忽視，反而正在取得一席之地。

這場運動的支持者已在網路上活躍數月，製作由網友共同建立的攝影機地圖、分享遮蔽鏡頭的方法，並稱讚那些因破壞攝影機而遭逮捕的人是「英雄」。

臉書上的社團「拆除Flock監控網」(DeFlock America)已有超過60萬名成員，而且每天還有數千人加入。

Flock攝影機與傳統監視攝影機不同之處，在於它們不會錄製影片，而是拍攝車輛的靜態影像，以捕捉製造商、型號、顏色、車牌資料，以及保險桿貼紙等其他顯著特徵。

此外，傳統監視攝影機通常未連接網路，而Flock蒐集的這些資料最長可保存1個月，並可供共享，有時甚至能跨州分享。

反對人士擔心，這允許警察在沒有搜索票的情況下追蹤車輛，從而開啟各種濫用權力的大門。

根據「華盛頓郵報」調查，至少有50名警察遭控濫用Flock系統，其中多數人利用該系統監視伴侶或前任的行蹤。

媒體報導的其他案例中，有警察利用Flock追蹤曾墮胎的女性，而墮胎在數個州屬於違法行為。還有人違法將系統中的資料提供給移民執法人員。

Flock執行長蘭里(Garrett Langley)指控部分反對人士是「恐怖分子」，無疑是火上澆油。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union)高級政策顧問馬羅(Chad Marlow)表示：「反對Flock的民間自發力量無比龐大。」並稱這項運動擴張速度「令人震驚」。

精華 FAQ

  • 因為它會蒐集車牌與車輛特徵，資料還可上傳雲端並跨用戶共享，反對者認為這使警察在未持搜索票時也能追蹤民眾行蹤，威脅隱私與公民自由。

  • 他在明尼阿波利斯地區拆毀約30台Flock攝影機，並在Instagram上分享如何讓設備失效的做法，藉此號召更多人關注並加入反對行動。

  • 臉書社團已超過60萬名成員，網路上也流傳攝影機地圖與破壞方法；另一方面，媒體揭露至少50名警察被控濫用系統，甚至用來監視伴侶、前任或特定女性。

上一則

路透民調：6成國人支持嚴管社群媒體

下一則

勞工減少又低失業率 學者喊不妙

延伸閱讀

金山無人機、監視器助警辦案 72%選民支持

金山無人機、監視器助警辦案 72%選民支持
ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點
佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息
連毀13特斯拉噴「納粹」、「法西斯」塗鴉 爾灣男被捕

連毀13特斯拉噴「納粹」、「法西斯」塗鴉 爾灣男被捕

熱門新聞

葡萄牙波圖（Porto）。（美聯社）

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

2026-08-04 12:14
司法部正採取行動撤銷25名歸化公民的國籍。（歐新社檔案照）

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

2026-08-05 12:21
全國新房中位價已低於二手屋轉售中位價，「這是歷史上第一次發生這種情況」。(歐新社)

新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見

2026-08-03 12:44
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00
在美華人列出替孩子安排多種興趣班等4種行為，在華人家庭相當常見，部分美國人卻可能視為經濟條件優渥的象徵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Charles Parker ）

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

2026-08-07 19:47
華裔選手劉美賢在今年米蘭冬奧會贏得女子單人滑冰金牌。圖為去年參加紐約的活動。(美聯社)

劉美賢「跨性」弟弟 稱霸加州高中女子運動賽事

2026-08-05 22:46

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法