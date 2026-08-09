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你能撐多久？洛杉磯日落大道驚現「空中住宅」廣告牌入住真人房客

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男演員為宣傳Netflix電影「最後的家」，住進加州洛杉磯日落大道上的巨型廣告看...
男演員為宣傳Netflix電影「最後的家」，住進加州洛杉磯日落大道上的巨型廣告看板。（歐新社）

洛杉磯日落大道近日出現一面吸睛的巨型廣告看板，外觀看似一間懸掛在半空中的住宅，而屋內竟真的住著一名身穿浴袍、悠閒吃著早餐的真人。這是Netflix為宣傳最新科幻驚悚片「最後的家」（暫譯，The Last House）推出的創意行銷活動，特別打造一間距離地面約30英尺（約9公尺）、設備齊全且附設空調的「空中客廳」，並安排真人表演者連續入住3天，成為日落大道上最引人注目的「高空房客」。

Time Out報導，這座特殊廣告位於日落大道與塞爾瑪大道交會處上方。Netflix認為傳統海報已不足以吸引目光，因此直接將廣告看板改造成一間完整住宅。該片由葛莉塔李（Greta Lee）與瓦格納莫拉（Wagner Moura）主演，故事提出令人不寒而慄的問題：「如果被困在自己家中，眼看資源迅速耗盡，你能活多久？」

不過，「最後的家」電影中的一家人面對未知威脅、為生存而掙扎，廣告看板裡的主角卻過得相當愜意。他住在配備舒適沙發、凸窗與望遠鏡的空中客廳裡，與路過、滿臉困惑的通勤族互動，還能在南加州遭遇猛烈熱浪之際享受冷氣。

報導形容，在洛杉磯租一間套房所費不貲，這間免租金、懸掛在好萊塢車潮上方的「高空住宅」看起來似乎還不錯。儘管洛杉磯駕駛早已習慣街頭出現名人或各種電影宣傳，但看到一名男子在半空中的客廳裡悠閒生活，仍讓這場「困在家中」的驚悚故事有了全新詮釋。

Netflix聘請男演員住進一座設備齊全的巨型廣告看板，為電影「最後的家」（Th...
Netflix聘請男演員住進一座設備齊全的巨型廣告看板，為電影「最後的家」（The Last House）進行宣傳。（路透）

男演員為宣傳Netflix電影「最後的家」，住進加州洛杉磯日落大道上的巨型廣告看...
男演員為宣傳Netflix電影「最後的家」，住進加州洛杉磯日落大道上的巨型廣告看板。（路透）

精華 FAQ

  • Netflix把日落大道的廣告看板改造成一間懸掛在半空中的住宅，內部還配有沙發、凸窗、望遠鏡與冷氣，並安排真人在裡面實際生活。

  • 這是為新片《最後的家》（暫譯，The Last House）宣傳，影片由葛莉塔李與瓦格納莫拉主演，主題圍繞受困家中、資源耗盡時的生存壓力。

  • 這名真人表演者將在廣告牌內待到周六，期間會在高空客廳吃早餐、與路人互動，讓塞在日落大道車陣中的民眾抬頭就能看到。

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