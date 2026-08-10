墨西哥灣沿岸海灘 噬肉菌感染激增 需提防壞死性筋膜炎

墨西哥灣海灘上的釣客。從路易斯安那到佛羅里達的沿岸地區，近期出現噬肉菌感染激增的情形，且已有5人死亡。(路透)

路易斯安那州與佛羅里達州 等墨西哥灣 (Gulf Coast)沿岸地區，近期陷入噬肉菌(flesh-eating bacteria)感染激增的危機，且已傳出死亡病例。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，路州衛生廳(Department of Health)已針對致命的噬肉菌感染發出警告，路州今年已有9人感染俗稱噬肉菌的創傷弧菌(Vibrio vulnificus)，且全數患者皆需住院，其中5人不幸身亡。相較於過去10年同期平均每年7例、1人死亡的數字，今年的疫情 顯得格外嚴峻。

衛生官員指出，今年報告的所有病例均與傷口接觸海水有關，且患者全數患有慢性疾病。

創傷弧菌天然存在於沿海水域，根據聯邦疾病防制中心(CDC)數據，夏季水溫升高時更易大量繁殖，約有20%的感染者會死亡。

高風險族群包括肝病、癌症、糖尿病、愛滋病(HIV)或地中海貧血患者，以及正在接受免疫抑制治療、服用抑制胃酸藥物或近期接受過胃部手術者。感染症狀包含水瀉、胃痙攣、噁心、嘔吐、發燒與發冷。

官員提醒民眾，若傷口接觸海水後出現紅腫、發熱或變色，應立即就醫。

美聯社報導，隨著墨西哥灣水域的創傷弧菌感染激增，衛生官員也特別提醒前往海灘的遊客提高警覺。墨西哥灣適宜的鹽度與高溫，成為弧菌繁殖的理想環境，多數病例發生於5月至10月間。創傷弧菌是弧菌中最致死的一種，除了路州之外，通常疫情較重的佛州今年也已通報14例確診與2例死亡。歷史紀錄顯示，創傷弧菌感染往往在熱帶風暴或颶風過後大幅增加。

科學家指出，氣候變遷正助長創傷弧菌向北擴散，2023年的研究顯示最北端的病例每年向北移動約30哩。細菌除可透過食用生的或未煮熟的貝類，特別是牡蠣入侵人體外，也會經由皮膚擦傷、近期穿孔、紋身或手術切口進入體內。CDC建議，接觸海水或生海鮮後應立即用肥皂和乾淨流動水清洗傷口；處理生貝類時，免疫力較弱者應戴上防護手套，且料理蛤蜊或貽貝前，務必先丟棄已開殼的貝類以確保安全。

電子顯微鏡下的創傷弧菌(Vibrio vulnificus)，俗稱噬肉菌。(美聯社)