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勁球頭彩得主又從缺 10日開獎彩金逾9億創今年新高

編譯王曉伯／綜合報導　
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8日晚間開獎的勁球彩券無人贏得頭獎，彩金到10日將累積超過9億元，創下今年新高。...
8日晚間開獎的勁球彩券無人贏得頭獎，彩金到10日將累積超過9億元，創下今年新高。(美聯社)

由於8日晚間開獎的勁球(Powerball)彩券無人贏得頭獎，彩金到10日開獎時，將累積超過9億元，創下今年新高。

8日的中獎號碼為5、9、35、54、63，紅色勁球號碼為7，Power Play倍數為三倍。

雖然無人贏得高達8.56億元的頭獎──這是今年最大的彩金，也是勁球歷來第八高金額──但根據勁球官網顯示，仍有一些玩家贏得可觀的獎金。

一張在德州售出的彩票中了全部五個白球號碼，並加購了Power Play的倍數選項，贏得200萬元。另外有四張彩券中了全部五個白球號碼，每張贏得100萬元。這些彩券分別是在亞利桑那、佛羅里州、密西根和紐約州售出。

在無人得頭獎的情況下，估計彩金在東岸時間10日晚10時59分開獎時會累積到9.05億元。勁球頭獎已經三個多月無人中獎，彩金金額也因此持續擴大。

根據勁球彩券公司指出，上一次有人中頭獎是5月2日，由佛羅里達州和德州的兩名幸運兒平分，獎金高達2000萬元。

跨州博彩委員會(Multi-State Lottery Association，MUSL)一位發言人表示，「在本次頭獎累積之前，今年已有七個州的玩家贏得五次勁球頭獎。隨著頭獎獎金持續累積，大家的興趣也會日益濃厚，促使彩金加速累積。」

根據MUSL與英國彩券業者Allwyn UK的協議，勁球彩券自上個月開始在英國發售。這使得英國民眾也有機會加入勁球彩金的追逐。MUSL的發言人表示，「每當有新的彩票或大量玩家加入遊戲，都會加速獎金的增長。自勁球在英國推出以來，彩票銷量和獎金都在持續增長。」不過他也承認，現在就評論此次擴張對勁球彩券的影響還為時過早。

勁球彩券在美國45個州以及哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島發行。

勁球史上最高頭彩金略高於20億元，是由一位加州居民在2022年贏得。

精華 FAQ

  • 因為8日晚間開獎沒有任何彩券中得頭獎，所以原本的8.56億元獎金無法派出，彩金將持續累積，預估到10日開獎時會超過9億元。

  • 德州一張彩券中了5個白球號碼並加購Power Play，贏得200萬元；另有4張中5個白球的彩券，分別在亞利桑那、佛州、密西根和紐約州售出，各得100萬元。

  • 勁球頭獎已連續3個多月無人中獎，上次頭獎是5月2日由佛州與德州得主平分2000萬元；此外，勁球也已自上月起在英國發售，擴大玩家基礎。

德州 勁球 彩券

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