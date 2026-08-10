7月國慶煙火 獲金氏世界紀錄認證規模最大煙火秀

華府今年慶祝國慶煙火秀，創下金氏世界紀錄。(路透)

7月4日獨立紀念日前幾天，川普 總統在自家社群媒體「真實社群」(Truth Social)上宣稱，他將在首都舉辦一場「史上規模最大的煙火表演」。金氏世界紀錄日前證實，川普這次的確說到做到。

這部集合全球各種紀錄、成就、奇聞、冷知識和鮮為人知事蹟的彙編出版品，在其網站上宣布：「規模最大的煙火表演由84萬0537枚煙火組成，是由美國公司Pyrotechnico, Inc.和『自由250』(Freedom250)於2026年7月7月達成。」

「自由250」是白宮 於2025年12月啟動的公私合作項目，旨在舉辦一系列活動慶祝美國獨立250周年。它與國會十年前成立，負責策畫250周年國慶活動的非營利組織「美國250」(America 250)互不隸屬，毫無關係。

川普政府在7月底，向國會申請追加1000萬元撥款，用於支付「自由250」計畫相關活動的費用，其中包括祈禱儀式、偉哉美國博覽會和煙火表演等。

華府7月4日的煙火，因為受到下雨的影響，推遲到午夜前一分鐘才開始，當天也是一年中最熱的日子之一，整場煙火表演持續了約40分鐘。負責這場表演的煙火製作公司Pyrotecnico一位發言人在表演開始前告訴華盛頓郵報(The Washington Post)，煙火燃放頻率約為「每分鐘21250枚」，即每秒約355枚。原計劃燃放超過85萬枚煙火。

在金氏世界紀錄官方回覆華盛頓郵報的郵件中，確認了此一創紀錄的煙火表演，但並未解釋其統計煙火數量的具體方法。該項新紀錄打破了菲律賓一家大型教會在2016年創下的近81.1萬枚煙火。

白宮發言人英格爾(Davis Ingle)透過聲明表示：「歷史上沒有任何一位總統能夠像川普總統那樣，在我們國家具有歷史意義的250周年慶典上取得如此驚人的成就。慶典活動包括精彩絕倫的特技飛行、破紀錄的煙火表演，以及在數十萬美國愛國者面前發表的鼓舞人心的日子之一。這一標誌性日子將永遠被記入歷史上最偉大的日子之一。」