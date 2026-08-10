7月國慶煙火 獲金氏世界紀錄認證規模最大煙火秀
7月4日獨立紀念日前幾天，川普總統在自家社群媒體「真實社群」(Truth Social)上宣稱，他將在首都舉辦一場「史上規模最大的煙火表演」。金氏世界紀錄日前證實，川普這次的確說到做到。
這部集合全球各種紀錄、成就、奇聞、冷知識和鮮為人知事蹟的彙編出版品，在其網站上宣布：「規模最大的煙火表演由84萬0537枚煙火組成，是由美國公司Pyrotechnico, Inc.和『自由250』(Freedom250)於2026年7月7月達成。」
「自由250」是白宮於2025年12月啟動的公私合作項目，旨在舉辦一系列活動慶祝美國獨立250周年。它與國會十年前成立，負責策畫250周年國慶活動的非營利組織「美國250」(America 250)互不隸屬，毫無關係。
川普政府在7月底，向國會申請追加1000萬元撥款，用於支付「自由250」計畫相關活動的費用，其中包括祈禱儀式、偉哉美國博覽會和煙火表演等。
華府7月4日的煙火，因為受到下雨的影響，推遲到午夜前一分鐘才開始，當天也是一年中最熱的日子之一，整場煙火表演持續了約40分鐘。負責這場表演的煙火製作公司Pyrotecnico一位發言人在表演開始前告訴華盛頓郵報(The Washington Post)，煙火燃放頻率約為「每分鐘21250枚」，即每秒約355枚。原計劃燃放超過85萬枚煙火。
在金氏世界紀錄官方回覆華盛頓郵報的郵件中，確認了此一創紀錄的煙火表演，但並未解釋其統計煙火數量的具體方法。該項新紀錄打破了菲律賓一家大型教會在2016年創下的近81.1萬枚煙火。
白宮發言人英格爾(Davis Ingle)透過聲明表示：「歷史上沒有任何一位總統能夠像川普總統那樣，在我們國家具有歷史意義的250周年慶典上取得如此驚人的成就。慶典活動包括精彩絕倫的特技飛行、破紀錄的煙火表演，以及在數十萬美國愛國者面前發表的鼓舞人心的日子之一。這一標誌性日子將永遠被記入歷史上最偉大的日子之一。」
因為金氏世界紀錄確認，該場表演共使用84萬0537枚煙火，數量超越先前紀錄，成為規模最大的煙火秀。主辦方為Pyrotechnico, Inc.與自由250。 金氏世界紀錄指出，這場破紀錄煙火秀是由美國公司Pyrotechnico, Inc.與白宮推動的『自由250』共同完成，並與另一個國會成立的『美國250』組織無關。 煙火秀屬於白宮啟動的『自由250』計畫之一，目的在慶祝美國獨立250周年，活動還包括祈禱儀式、博覽會與特技飛行等，並向國會申請追加1000萬元經費。
精華 FAQ
因為金氏世界紀錄確認，該場表演共使用84萬0537枚煙火，數量超越先前紀錄，成為規模最大的煙火秀。主辦方為Pyrotechnico, Inc.與自由250。
金氏世界紀錄指出，這場破紀錄煙火秀是由美國公司Pyrotechnico, Inc.與白宮推動的『自由250』共同完成，並與另一個國會成立的『美國250』組織無關。
煙火秀屬於白宮啟動的『自由250』計畫之一，目的在慶祝美國獨立250周年，活動還包括祈禱儀式、博覽會與特技飛行等，並向國會申請追加1000萬元經費。
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