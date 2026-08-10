周末票房 蜘蛛人狂吸金 奧德賽成諾蘭最賣錢電影

湯姆霍蘭德主演的「蜘蛛人」系列第四度攻佔大螢幕，吸金功力不減。(美聯社)

「蜘蛛人 ：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)上映第二周，北美票房達1.445億元；「奧德賽」(The Odyssey)則成為導演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)最賣錢電影。

美聯社報導，索尼 (Sony)與漫威 (Marvel)聯合發行的「蜘蛛人：重生日」上映僅10天，預計將成為影史最賣座大片，全球票房已突破16.7億元，包括北美和加拿大累計6.551億元及海外破10億元。「蜘蛛人：重生日」僅用7天就超越「玩具總動員5」(Toy Story 5)的10.7億元，成為年度票房冠軍。索尼影業也從未有電影在上映次周票房突破1億元，這次「蜘蛛人：重生日」直接逼近「星際大戰：原力覺醒」(The Force Awakens)在2015年創下的1.492億元次周紀錄。

環球影業(Universal Pictures)發行的「奧德賽」上映第四周北美再進帳3150萬元，全球累計11億元，成為諾蘭自2012年「黑暗騎士：黎明昇起」(The Dark Knight Rises)以來首部賣座破10億元的電影，「奧德賽」超過「黑暗騎士：黎明昇起」10.8億元與2009年「黑暗騎士」(The Dark Knight)的10億元；諾蘭的「奧本海默」(Oppenheimer)僅9.75億元。

當然「奧德賽」的票房IMAX功不可沒，北美達1.473億元，躍居IMAX影史北美票房冠軍，這還沒算上中國即將在14日上映之後的進帳。

「蜘蛛人：重生日」及「奧德賽」助攻好萊塢迎來疫情後最佳票房一年。據Rentrak統計，今年票房比去年成長18.5%，已出現5部破10億元大片，包含「麥可」(Michael)與「超級瑪利歐銀河電影」(The Super Mario Galaxy Movie)。預計全美夏季票房將達40億元，自疫情爆發以來，唯一一次破40億元的夏季檔期是2023年由「芭比」與「奧本海默」聯手帶動。