芝城殯儀館56遺體飄屍臭 老闆夫婦曾有不良紀錄

庫克郡法醫辦公室工作人員正在搬運South Chicago Chapel內腐爛的遺體。(美聯社)

有關當局6日發現芝加哥 殯儀館South Chicago Chapel內有56具遺體 存放不當已開始腐爛；該殯儀館的夫婦檔經營者已有類似前科，曾經營火葬場，同樣因遺體處理不當而關閉。

伊利諾伊州官員吊銷該殯儀館其中一名負責人執照，指控遺體存放在條件惡劣的無冷藏區域。

殯儀館附近居民幾個月前就注意到該處發出惡臭，向市府投訴。

庫克郡法醫辦公室(Cook County Medical Examiner's Office)接獲州府和地方官員通知，稱South Chicago Chapel遺體存放不當；調查人員和法醫病理學家6日前往現場，發現腐爛遺體。

法醫辦公室聲明，工作人員正在評估遺體狀況，並查找死者身分證明文件和死亡證明，整個過程可能需要數日。

目前尚未逮捕任何人，但市警局表示，正在調查中。

這家殯儀館位於芝加哥南部，附近街道住宅和商店林立。

州府紀錄顯示，殯儀師喬安娜.摩根(Johanna Morgan)於2022年註冊成立South Chicago Chapel Inc.，這次案發後，她的殯儀師執照被暫時吊銷。

州金融和專業監管廳(Department of Financial and Professional Regulation)稱，被告如果繼續執業將對公共安全、利益和福祉構成威脅，因而吊銷執照。

該殯儀館總裁克拉克摩根(Clark Morgan)是喬安娜.摩根的丈夫，他的殯儀師執照於2024年被吊銷，原因是執照過期下仍執業，並有不專業行為。

這一對殯儀館老闆夫婦先前經營一家火葬場，已被州府勒令關閉。

伊州審計長門多薩(Susana Mendoza)說，摩根夫婦此前在芝加哥高地(Chicago Heights)經營火葬場，當局去年發現遺體存放不當，數百份骨灰從未歸還給家屬，因此吊銷其營業執照。摩根夫婦兩人還被列為該火葬場訴訟案被告。

近三年多州發生一連串遺體處理不當事件。科羅拉多州警方上個月逮捕兩名涉嫌在殯儀館隱蔽門後不當處理至少20多具腐爛屍體的男子；更早之前，喬治亞州、科州、印第安納殯儀館也都發現各有數十至數百具腐爛屍體。