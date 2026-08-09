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全美最大水庫密德湖 水位降至史上最低

編譯彭馨儀／綜合報導
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密德湖的水位降至90年來最低點，周圍山壁露出所謂的「浴缸環」(bathtub r...
密德湖的水位降至90年來最低點，周圍山壁露出所謂的「浴缸環」(bathtub rings)。(美聯社)

全美最大水庫密德湖(Lake Mead)水位跌至有史以來最低點，顯示科羅拉多河(Colorado River)流域乾涸危機惡化。

密德湖位於亞利桑納州內華達州交界處，是胡佛水壩(Hoover Dam)興建後所形成的人工湖。有線電視新聞網(CNN)報導，內政部墾務局(Bureau of Reclamation)數據顯示，密德湖目前水位降至1040.5呎，打破2022年紀錄，創胡佛水壩落成90年以來最低水準。猶他州立大學(Utah State University)科羅拉多河研究中心(Center for Colorado River Studies)主任施密特(Jack Schmidt)指出，這證明科羅拉多河流域已進入未知領域。

密德湖供水逾2000萬人。它與鮑威爾湖(Lake Powell)為兩大命脈，總蓄水量跌至1957年格倫峽谷大壩(Glen Canyon Dam)興建以來的最低點。亞利桑納州立大學(Arizona State University)凱爾水資源政策中心(Kyl Center for Water Policy)研究主任索倫森(Kathryn Sorensen)表示，水庫如同「儲蓄帳戶」，因分配過度與2025年大旱而被透支。

墾務局聲明將致力防止跌破臨界水位。1400哩長的科羅拉多河源自洛磯山脈(Rocky Mountains)，流經7州注入加利福尼亞灣(Gulf of California)，灌溉超過500萬畝農田、供水4000萬人、供電70萬戶。酷熱乾旱使水位大降，岸邊露出「浴缸環」(bathtub rings)，甚至讓多年前的兇殺懸案因水底桶屍浮出水面而曝光，也打擊沿岸休閒觀光產業。

面對日益加劇的水資源危機，依賴科羅拉多河的七個州，包括下游流域的加州、內華達州、亞利桑納州，以及上游的猶他州、懷俄明州、新墨西哥州與科羅拉多州正陷入艱難的減水談判。

墾務局已提出一項10年運作框架，下游各州每年可能面臨高達300萬畝／呎(acre-foot)的集體減水量，相當於900萬個美國家庭的一年用水量。內政部長柏根(Doug Burgum)對此表示，該框架提供應對水文變化的彈性，同時保留各州達成共識的空間。然而專家憂心，隨著氣候惡化，現有的減水措施恐怕仍難擋乾涸趨勢。

精華 FAQ

  • 目前水位已降至1040.5呎，打破2022年紀錄，成為胡佛水壩落成90年來最低水準，顯示科羅拉多河流域乾涸危機持續惡化。

  • 密德湖與鮑威爾湖是科羅拉多河系統兩大命脈，合計影響供水、發電與農業灌溉，整條河流更供應4000萬人用水並灌溉超過500萬畝農田。

  • 下游與上游7州正協商減水分配，墾務局提出的10年框架可能讓下游各州每年合計減少高達300萬畝/呎，外界擔心仍不足以逆轉乾涸趨勢。

內政部 亞利桑納州 內華達州

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