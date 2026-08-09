猶他消防直升機 撲救野火墜毀再釀災

一架塞考斯基S-64「空中吊車」重型直升機7日在猶他州執行救火行動時，意外墜毀，機上兩名組員下落不明。(美聯社)

全美多處持續遭受極端高溫與嚴重野火 夾擊，尤以西部及中部最為嚴重，處於高危戒備狀態。猶他州 一架重型直升機參與滅火行動時墜毀，機上兩人生死未卜；俄勒岡州 一名推土機操作員在野火中喪生。

美聯社報導，猶他州中部，位於鹽湖城以南約160哩，里奇菲爾德(Richfield)地區的魚湖國家森林(Fishlake National Forest )，自7月27日因雷擊引發野火後，至今仍未受控。截至8月7日上午已蔓延165平方哩，超過600名消防人員投入滅火，目前僅有19%火勢獲得控制。

這場野火至今已燒毀至少六座建築物火勢蔓延至林木、灌木和草地，周邊地區居民已接到疏散令隨時撤離。

聯邦航空管理局(FAA)表示，7日當天有7架直升機參與滅火行動，其中一架塞考斯基(Sikorsky)S-64重型直升機不幸在行動中墜毀。

FAA 說，出事的S-64「空中吊車」(Skycrane)式直升機，墜毀於里奇菲爾德地區附近，暫不清楚機上兩名組員是否安全逃生。由於火勢關係，救援人員截至7日晚間仍無法抵達事故現場，因此尚不清楚機上兩人情況。

大盆地事故管理小組負責人赫克特(Tyler Hecht )事後在記者會表示，直升機墜毀時，天氣狀況良好，適合飛行。據報直升機出事時，正在地形陡峭的區域作業。墜毀後又造成二次災難，引發另一場野火，事故發生後滅火工作一度暫停，但隨後恢復。

S-64重型直升機配備水箱，可對火場噴灑水和阻燃劑，商業機構及政府部門廣泛用於滅火等任務。

美國國家運輸安全委員會(NTSB)及FAA表示，將會聯合調查這起事故。

另外俄勒岡州中南部奇洛昆鎮(Chiloquin)以東一起野火，已導致一人死亡。當地警長辦公室說，47歲的木材公司員工恩賽因(Jason Ensign)6日在駕駛一輛推土機時，被迅速蔓延的野火包圍無法逃生。

連續數月的乾旱、大風及熱浪，造成猶他州及西部多地野火頻發。科羅拉多州6月一場野火導致四名消防員遇難，一人受傷。