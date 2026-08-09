調查：熱浪打亂民眾作息、出行計畫 電費暴增

極端高溫直接衝擊美國人日常生活，不僅旅行計畫與戶外活動受影響，日常作息也被迫調整，家庭電費支出更明顯飆升。圖為紐約布魯克林康尼島海灘上避暑遊客。(路透)

極端高溫正在改變美國人日常生活。美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)民調 顯示，愈來愈多美國人感受高溫帶來的直接衝擊，不僅旅行計畫與戶外活動受影響，日常作息也被迫調整，家庭電費 支出更明顯飆升。

與2024年7月相比，更多美國成年人表示極端高溫對其度假計畫、電費帳單、睡眠品質及家庭戶外活動產生重大或輕微影響。這種變化在西部與中西部尤為明顯，且民主黨人感受到的影響普遍高於共和黨人。

科學家計算，2025年全球平均氣溫躋身有紀錄以來最熱前三名，與2024年及2023年並列。酷暑每年奪走數千條人命，加劇野火風險、重創公共設施、農業與體育賽事。

居住在亞利桑納州土桑(Tucson)的74歲退休護理師布拉卡蒙特(Elisa Bracamonte)表示，她清晨5點就起床散步以躲避高溫，「7點就超過華氏80度，讓我少睡好幾個小時，」高溫與野火還打亂她與家人的夏季跨州聚會。

受影響最顯著的是經濟負擔。約80%受訪者表示，過去一年極端高溫對電費產生影響，高於2024年的69%。在中西部，更有44%受訪者認為電費受到重大影響。伊利諾州50歲的威廉斯(Daemien Williams)指出，過去三、四年他的水電費幾乎翻倍，帳單顯示用電量確實顯著增加。

此外，約7成美國人表示高溫影響家庭戶外活動。麻州居民康威(Sean Conway)提到，孩子的足球訓練常因高溫延期或取消。伍德威爾氣候研究中心(WCRC)科學家珍妮佛．法蘭西斯(Jennifer Francis)分析，頻繁且持久的熱浪 加上長期乾旱，已直接危害民眾健康，並間接傷害大家的荷包。

儘管感受加劇，民眾對氣候變遷的信念卻略有波動。民調顯示，66%的美國人相信氣候變遷正在發生，低於2025年9月的73%。德州韋科(Waco)33歲的犯罪現場調查員黑澤爾(John Hazel)表示，小時候達到華氏100度很罕見，現在卻成了日常，「夏季來得早、持續長，出門就流汗，已成為生活中必須認真考量的因素。」