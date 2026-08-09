擴建費疑轉嫁消費者 內華達電力公司控告數據中心工程開發商

興建中的人工智慧資料中心。內華達州資料中心承包商Tract不願負擔電網擴建經費，企圖將電力成本轉嫁消費者，被電力公司告上法院。(路透)

內華達州 以相對低廉的能源價格招攬科技業興建人工智慧(AI)數據中心，不料該州最大能源供應商NV Energy指控數據中心承包商Tract試圖將電力成本轉嫁消費者，這項史無前例的官司爭議在於用電量等同一座中等規模城市的數據中心所需電網擴建經費應該由誰埋單。

哥倫比亞廣播新聞網(CBS News)報導，Tract計畫在雷諾(Reno)建造兩座數據中心，總用電量超過2吉瓦(GW)，幾乎占NV Energy總發電量三分之一，不料提供內華達州九成電力的NV Energy指控Tract不願承擔電網擴建經費，將帶來電價漲價的後果，換言之，數據中心所需龐大電力將由市井小民分攤。

NV Energy發言人柯利爾(Katie Jo Collier)指出：「凡任何新建基礎設施或擴增能源計劃均必須承擔電力成本，而非轉嫁給內華達州家庭、小型企業或現有用電戶。」並強調：「居民用戶和小型企業用戶現在或將來都不應該承擔這筆投資經費。」

根據NV Energy與Tract承包商Reno Power簽署協議明訂數據中心供電條款，Tract發表聲明強調，NV Energy不但拒絕提供原本承諾的電力，還要求總部位於丹佛的Reno Power負擔10億元電網升級經費，因此今年6月Tract透過私人仲裁希望化解爭議，不料被NV Energy反手控告。

NV Energy強調提告無關合約糾紛，而是Tract能夠獲取多少電力以及誰來支付電力輸送所需的大規模基礎設施經費，而且該州要求大型電力用戶必須遵守「自行承擔擴建費用，而非轉嫁給已接電網的一般用戶」規定，因此NV Energy別無選擇情況下，只能透過訴訟阻止仲裁。

Tract則譴責NV Energy提告行動猶如「煽動一場反數據中心的公關攻勢」，並強調NV Energy在該州基礎設施投資超過1億2700萬元，並承諾投資近10億元升級電網基礎設施，聲稱此舉可惠及NV Energy所有用電戶。

報導指出，內華達州目前有22座正在運作的數據中心，另有20座正在建設中。