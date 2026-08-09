小摩CEO戴蒙砸2億元投資舊金山 讚羅偉：做的一切都正確

被認為是金融銀行界龍頭的小摩執行長戴蒙日前表示看好舊金山未來發展，大筆投資。(美聯社)

美國最有權勢的銀行家-摩根大通(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)看好舊金山 灣區未來發展，斥資2億元進行投資，興建住宅，並且要在當地設立摩根大通一座新總部。

建第24個企業中心

戴蒙3日在舊金山摩根大通中心發表談話，指定灣區為該銀行一座新的企業中心落腳地點，這將是摩根大通的第24個企業中心。該銀行目前在灣區擁有近5000名員工，為當地約300萬消費者客戶提供服務。

2025年1月羅偉當選舊金山市長，得到金山華人的支持。圖為羅偉2024年11月在舊金山華埠拜票。(美聯社)

戴蒙讚揚舊金山蓬勃發展的經濟，以及自2025年1月羅偉 (Daniel Lurie)擔任市長以來，該市公共安全就有顯著改善。他說：羅偉「所做的一切都是正確的，市中心零售區的犯罪率已大幅下降。」

近年來，舊金山市中心地區因毒品引發的犯罪激增，導致大量零售商撤離該市。但隨著警方去年加強打擊街頭暴力和商店竊盜，該地區的零售業開始復甦。總體而言，與前一年相比，該市2025年的犯罪率下降了25%，其中暴力犯罪下降18%，財產犯罪下降27%。

戴蒙也稱讚羅偉新的分區規畫，但他指出，令人咋舌的租金仍然迫使護士和教師等公共部門工作人員離開這座加州城市。他說：「如果能夠快速供應充足的住房，就不會出現這個問題。」他表示，「我認為我們應該挺身而出，採取行動解決這個問題。」

被認為是金融銀行界龍頭的小摩執行長戴蒙日前表示看好舊金山未來發展，大筆投資。圖為舊金山大橋。(美聯社)

投資342戶濱海住宅

他表示，摩根大通正斥資2億元，用於投資一個擁有342戶的濱海住宅計畫，以幫助緩解當地的住房供應問題。這個濱海住宅計畫距離摩根大通中心不到一英里。

這是該銀行要在2035年前於全美投資7500億元以增加住房供應計畫的一部分，該計畫包括興建100萬套可負擔住宅。

舊金山近年來大筆投資有關人工智慧的基建發展，市區道路都可見到鼓勵發展AI產業的看板。(路透)

AI巨擘也看好灣區

不只是戴蒙，還有多位億萬富豪與人工智慧巨擘也看好舊金山灣區的發展，例如OpenAI已在米慎灣(Mission Bay)簽署了新的辦公室租賃協議，Anthropic去年9月擴大了在舊金山市中心的業務業。

舊金山市中心曾經飽受芬太尼氾濫和無家可歸者困擾，導致許多商店關門倒閉，不過現今已在在復甦之中。該市辦公大樓空置率在2024年達到歷史新高後已開始下降，租賃需求隨之增加。旅遊業也蓬勃發展，遊客消費額達94億美元，為該產業創造了超過6.3萬個就業機會。