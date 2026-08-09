各世代旅遊模式比一比 嬰兒潮出手最大方、Z世代開銷逐年成長

年輕一代的千禧世代和Z世代，通常比老一代的嬰兒潮世代和X世代更頻繁去旅行。(美聯社)

年輕一代的千禧世代和Z世代，通常比老一代的嬰兒潮 世代和X世代更頻繁去旅行。然而，更頻繁的旅行並不一定意味著更多的花費。以下是各世代在旅行上的花費。

許多嬰兒潮世代在退休 後經常旅行，而且花費不斐。雖然嬰兒潮世代的旅行頻率通常不如年輕一代，可一旦預訂行程，他們往往會選擇更昂貴的住宿，並在旅遊目的地花費更多。

根據Phocuswright發布的「2025年美國旅行者趨勢報告」(U.S. Traveler Trends 2025)，嬰兒潮世代在旅遊和目的地消費方面是最大的消費群體，包括住宿、體驗和交通。

因為千禧世代和X世代往往需要在事業和家庭責任之間尋求平衡，包括照顧孩子和年長的父母，同時也要為退休做準備。因此，他們不像許多嬰兒潮世代和Z世代那樣擁有充足的時間、靈活性和可支配收入用於旅行。千禧世代在旅遊時，通常會選擇像是背包旅行和公路旅行等更經濟實惠的方式。

波克夏(Berkshire Hathaway)的「2025年旅遊保險 現狀報告」(State of Travel Insurance Report for 2025)預測，Z世代將會是最有可能增加旅遊支出的族群。

Z世代是所有受訪消費者群體中，唯一旅遊支出逐年增長的群體，預計他們在2024年的平均每次旅行支出，將超過1萬1000元。

Z世代是第一代在社群媒體的薰陶下成長並進入職場的群體，因此，超過一半的Z世代旅行者表示，會利用社群媒體來規畫旅行。 年輕一代的千禧世代和Z世代，通常比老一代的嬰兒潮世代和X世代更頻繁去旅行。(美聯社)

以下是未來旅行省錢妙招：

●加入會員計畫：註冊會員計畫是快速節省旅遊開支的便利高效方式。飯店集團的會員方案是賺取免費住宿的絕佳方式，尤其是在每次付費住宿都能累積積分的情況下，這些積分還可用於下次入住。

●最大化利用信用卡積分：使用旅遊專用信用卡可輕鬆累積積分，這些積分可用於兌換折扣旅遊產品，包括機票和飯店住宿。

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●避開高峰期：選擇在非高峰期預訂旅行，是確保享受旅行折扣的最簡單方法之一。