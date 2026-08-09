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各世代旅遊模式比一比 嬰兒潮出手最大方、Z世代開銷逐年成長

編譯尤寶琪／綜合報導
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年輕一代的千禧世代和Z世代，通常比老一代的嬰兒潮世代和X世代更頻繁去旅行。(美聯...
年輕一代的千禧世代和Z世代，通常比老一代的嬰兒潮世代和X世代更頻繁去旅行。(美聯社)

年輕一代的千禧世代和Z世代，通常比老一代的嬰兒潮世代和X世代更頻繁去旅行。然而，更頻繁的旅行並不一定意味著更多的花費。以下是各世代在旅行上的花費。

許多嬰兒潮世代在退休後經常旅行，而且花費不斐。雖然嬰兒潮世代的旅行頻率通常不如年輕一代，可一旦預訂行程，他們往往會選擇更昂貴的住宿，並在旅遊目的地花費更多。

根據Phocuswright發布的「2025年美國旅行者趨勢報告」(U.S. Traveler Trends 2025)，嬰兒潮世代在旅遊和目的地消費方面是最大的消費群體，包括住宿、體驗和交通。

因為千禧世代和X世代往往需要在事業和家庭責任之間尋求平衡，包括照顧孩子和年長的父母，同時也要為退休做準備。因此，他們不像許多嬰兒潮世代和Z世代那樣擁有充足的時間、靈活性和可支配收入用於旅行。千禧世代在旅遊時，通常會選擇像是背包旅行和公路旅行等更經濟實惠的方式。

波克夏(Berkshire Hathaway)的「2025年旅遊保險現狀報告」(State of Travel Insurance Report for 2025)預測，Z世代將會是最有可能增加旅遊支出的族群。

Z世代是所有受訪消費者群體中，唯一旅遊支出逐年增長的群體，預計他們在2024年的平均每次旅行支出，將超過1萬1000元。

Z世代是第一代在社群媒體的薰陶下成長並進入職場的群體，因此，超過一半的Z世代旅行者表示，會利用社群媒體來規畫旅行。

年輕一代的千禧世代和Z世代，通常比老一代的嬰兒潮世代和X世代更頻繁去旅行。(美聯...
年輕一代的千禧世代和Z世代，通常比老一代的嬰兒潮世代和X世代更頻繁去旅行。(美聯社)

以下是未來旅行省錢妙招：

●加入會員計畫：註冊會員計畫是快速節省旅遊開支的便利高效方式。飯店集團的會員方案是賺取免費住宿的絕佳方式，尤其是在每次付費住宿都能累積積分的情況下，這些積分還可用於下次入住。

●最大化利用信用卡積分：使用旅遊專用信用卡可輕鬆累積積分，這些積分可用於兌換折扣旅遊產品，包括機票和飯店住宿。

●自動儲蓄：透過自動將資金存入高收益儲蓄帳戶，逐步累積旅行基金，而不會對每月預算造成壓力。你也可以運用同樣的方法，削減開支，從而增加為下一次旅行存下的錢。

●避開高峰期：選擇在非高峰期預訂旅行，是確保享受旅行折扣的最簡單方法之一。

 

精華 FAQ

  • 根據報告，嬰兒潮世代是旅遊和目的地消費最大的族群，包含住宿、體驗與交通支出都較高；他們雖然旅行頻率未必最高，但一旦出門通常花得更多。

  • 千禧世代與X世代常需兼顧工作、育兒與照顧父母，也要為退休做準備，因此時間、彈性與可支配收入都較有限，旅遊時常選擇較經濟的方式。

  • Z世代有超過一半會用社群媒體規畫旅行，且預估支出持續上升；若想省錢，可加入會員計畫、善用信用卡積分、自動儲蓄並避開高峰期。

嬰兒潮 退休 保險

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