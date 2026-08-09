長照危機壓垮X世代 20%因此負債 恐掀貧窮惡性循環

近年來全美X世代扛起照顧年邁嬰兒潮世代的重擔，但高昂的照護費用使其負擔沉重，甚至正在演變成為一場跨世代的財務危機。(美聯社)

隨著嬰兒潮世代陸續邁入80歲，全美不少家庭發現，年長父母並沒有足夠的退休儲蓄支付長照 費用，迫使X世代與千禧世代子女必須分擔龐大開支，甚至犧牲自己的工作與退休規畫，形成世代相傳的經濟壓力。

美國現行的公共醫療保障無法負擔大部分長照支出，許多家庭在父母健康惡化時才驚覺，原本以為足以支應退休生活的醫療保險 ，並未涵蓋多數居家照護、安養機構及長期護理服務。

麻州大學波士頓分校老年學教授柯恩說：「這幾乎會形成一個貧窮的惡性循環。」當子女必須投入大量金錢與時間照顧父母，不僅影響當前收入，也會減少未來退休儲蓄與社會安全福利，「這不僅僅是某一代人的問題，最終成本將由所有人共同承擔」。

近年來，美國長照費用持續攀升。受照護人力短缺、薪資增加及通膨等因素影響，安養機構、居家照護費用均明顯上漲。根據哈佛大學住房研究聯合中心的報告，在美國主要城市獨居的75歲及以上長者中，只有不到15%有能力在不動用自身資產情況下，負擔得起輔助生活或日常家庭照護服務。

退休人員及其家人也無法指望政府的幫助，因為美國政府為老年人提供的醫療保險計畫聯邦醫療保險 (Medicare)， 並不涵蓋大多數長照服務，包括輔助生活、家庭醫療保健和療養院。低收入者的醫療補助(Medicaid)雖可補助部分護理之家費用，但基本上也不涵蓋安養中心及居家照護，且申請資格嚴格、等候時間漫長。

57歲吉爾斯的遭遇就是典型例子，她78歲的母親因慢性腎臟病住院後健康急遽惡化，從原本獨立生活變成需要洗腎及全天候照護，雖然找到安養院，但補助未獲核准，恐怕只能出售母親的房產以支付照護開銷。她坦言，花時間照顧母親已徹底改變自己的生活，更讓她懷疑是否還有退休的一天。

X世代在這場長照危機中承受雙重壓力，既得照顧年邁父母又須扶養尚未獨立的子女。保險公司Nationwide調查顯示，56%的X世代須在財務上支持父母或子女、20%因照護父母而背負沉重債務，另有約20%表示已無力準備退休金。財務規畫師高德斯坦說，不少客戶因照顧父母而減少退休投資，未來可能因退休金準備不足而再度依賴自己的子女照顧，形成惡性循環。