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杭特：83歲拜登前列腺癌擴散至其他器官 嚴重且痛苦

編譯盧炯燊／綜合報導
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前總統拜登之子受訪透露父親癌情惡化。圖為拜登總統喜歡吃冰淇淋。(路透)
前總統拜登之子受訪透露父親癌情惡化。圖為拜登總統喜歡吃冰淇淋。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

杭特接受BBC訪問時透露，拜登的前列腺癌已轉移至骨骼等部位，病情嚴重且痛苦；他同時談及家人承受的壓力，以及父親卸任前赦免自己的爭議。

83歲前總統拜登的前列腺癌已擴散至身體其他部位，「非常嚴重」且「痛苦」。

拜登的兒子杭特(Hunter Biden)在接受英國廣播公司(BBC)訪問時透露這個消息。

綜合各家媒體報導，英國廣播公司7日晚間播出早前對杭特的專訪節目，他在談到父親的病情時說到，「癌細胞已經擴散，轉移到了他的骨骼及其他部位，這非常痛苦，而且在很多方面都嚴重影響了他的生活。」

杭特情緒激動表示「這真的很難熬，看著他這樣真的很難過。」

杭特又說，「我希望他能多抱怨幾句，因為情況不太好」，「不過他仍然在努力，仍然在做他該做的事情」，「仍然活躍在公眾視野中，公開談論對他來說的重要問題」，「他非常愛這個國家。」

拜登卸任不到4個月，就在2025年5月透過辦公室公開患上侵襲性前列腺癌，9月時宣布已完成放射治療及荷爾蒙治療，其後辦公室又宣布他接受手術切除了皮膚的癌細胞。

杭特說，父親患癌對全家人來說，都是沉重的打擊。「他是我們的支柱，一直陪伴著我們每一個人，這種支持和關懷實在難以言表。」

前第一夫人吉兒·拜登(Jill Biden) 6月在接受國家廣播公司「今日秀」(NBC TODAY)節目訪問時表示，其夫將終生與癌病作鬥爭。

她說：「他(拜登)現在情況還不錯，如果他只是被診斷出患有前列腺癌，那還好說，因為前列腺癌是可以治癒的。但癌細胞已轉移到骨骼，情況就完全不同了。所以我認為喬(Joe)將終生與癌症抗爭。」

另外，杭特在專訪中還談到父親在卸任前，赦免了他在2014年1月1日至2024年12月1日期間犯下的所有罪行。杭特當時面臨聯邦的非法藏槍指控以及承認了逃稅罪。

杭特承認這個赦免的確「不公平」，「外界批評是很有道理」，但又說「我很感激他為我做了這件事」。他早前在加州州長紐森(Gavin Newsom)的播客節目中說，這個的赦免意味著父親「選擇了我，而不是他的政治遺產」。

前美國總統拜登的兒子杭特(圖)透露，拜登的前列腺癌已擴散至身體其他部位。(美聯社...
前美國總統拜登的兒子杭特(圖)透露，拜登的前列腺癌已擴散至身體其他部位。(美聯社)

精華 FAQ

  • 杭特表示，拜登的前列腺癌已經擴散，轉移到骨骼及其他部位，病情「非常嚴重」且「痛苦」，並明顯影響到他的日常生活與身體狀況。

  • 他說父親是全家的支柱，這場病對家人是沉重打擊；自己看著父親受苦感到很難過，也坦言這段過程非常難熬，心情相當激動。

  • 杭特承認這項赦免確實「不公平」，外界批評也有道理，但他仍表示感激父親為自己做了這件事，並認為那代表父親在政治遺產之外選擇了自己。

吉兒·拜登 癌細胞 拜登

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