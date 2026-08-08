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拜登癌症擴散至骨骼外 杭特：父親仍心繫美國

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
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前美國總統拜登。（路透資料照片）
前美國總統拜登。（路透資料照片）

前美國總統拜登（Joe Biden）罹患攝護腺癌後，據他的兒子杭特（Hunter Biden）透露，癌細胞現已擴散至骨骼以外，病情也帶來劇烈疼痛。

杭特昨天晚間接受英國廣播公司（BBC）時事節目「新聞之夜」（Newsnight）專訪，談及父親病情時一度情緒激動，形容親眼目睹這一切「令人非常難過」。

「癌細胞已經擴散、轉移到他的骨骼，並進一步擴散到其他地方。」他說：「這非常疼痛，在許多方面也讓他極為虛弱。」

路透社和美聯社報導，拜登發言人今天婉拒針對杭特的訪問發表評論。

現年83歲的拜登，是2025年5月，也就是離開白宮不到4個月後，透露自己被診斷出罹患「侵襲性」攝護腺癌，當時即表示癌細胞已擴散至骨骼。

杭特表示，這項診斷對全家人來說都是一大打擊。

他說：「親眼看到真的很難受。對於我父親現在的健康情況，我唯一想說的是，我希望他能多抱怨一點，因為情況並不好。」

不過，杭特指出父親目前仍「持續公開露面」，對自己重視的議題發聲。

他說，父親「還是在做他該做的事，他依然如此堅信這個國家」。

拜登的發言人去年10月曾表示，這位民主黨籍前總統正接受放射線治療及荷爾蒙療法。

拜登贏得2020年美國大選，是當時美國史上以最高齡當選總統的人。他在2021至2025年任期內，身體健康和心智能力曾受到外界高度關注。

拜登曾於2009至2017年擔任歐巴馬（Barack Obama）的副手，並於今年6月前往芝加哥（Chicago），出席歐巴馬總統圖書館的落成典禮。

拜登的總統回憶錄預計11月17日出版。

精華 FAQ

  • 杭特表示，父親的癌細胞已從骨骼擴散到其他地方，病情帶來非常劇烈的疼痛，也讓他在許多方面顯得極為虛弱。

  • 杭特說，這項診斷對全家人都是一大打擊，親眼看到父親承受病痛令他非常難過，也希望外界知道病情並不樂觀。

  • 報導指出，拜登去年10月曾接受放射線治療及荷爾蒙療法，而杭特也提到父親仍持續公開露面，並對重視的議題發聲。

拜登 癌症 癌細胞

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