中企在雲端租Nvidia晶片 美要堵管制漏洞
美國正針對中國企業透過海外雲端合法租用Nvidia晶片的做法展開調查，並評估此模式是否成為出口管制漏洞。
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美國正針對中國企業透過海外雲端合法租用Nvidia晶片的做法展開調查，並評估此模式是否成為出口管制漏洞。
知情人士透露，在中國人工智慧(AI)技術近期接連獲得突破後，美國政府負責調查晶片出口管制違規行為的部門，正在審查中國AI企業透過租用海外運算服務使用先進晶片的合法途徑，並評估這種模式是否已成為現行出口管制的新漏洞。
彭博資訊引述消息人士報導，商務部工業與安全局(BIS)的執法部門，除持續追查受管制晶片是否經由黑市走私流入中國外，也開始系統性調查中國企業透過雲端服務遠端使用先進AI晶片的情況。由於晶片並未實際出口至中國，而是設置在其他國家的資料中心供遠端運算，因此並未違反美國現行出口管制規定，但這類做法已引起華府高度關注。
事實上，美國重新檢討政策，與中國AI企業近期陸續推出高性能AI模型有關。中國新創公司「月之暗面」(Moonshot AI)日前發布大型語言模型Kimi K3，在多項基準測試中的表現已接近美國OpenAI與Anthropic等業者的最新模型。白宮高層官員更公開指控，月之暗面非法取得Nvidia(輝達，另譯英偉達)最先進AI晶片，並透過泰國合作夥伴遠端使用相關設備。知情人士說，該名官員在指控之前並未與商務部協調，但數日後BIS仍啟動相關調查。
美方目前一方面整理涉嫌將受管制Nvidia晶片非法轉運至中國的國家名單，另方面也盤點中國企業透過海外資料中心合法租用AI算力的主要據點，雖然此種途徑不算違法，不在執法範疇內，但美方仍希望釐清現行法規是否足以因應新興營運模式。
川普總統已明確表示，不允許性能更高的Nvidia-Blackwell系列晶片出口中國。
然而，Kimi K3的問世凸顯這類處理器可透過完全合法的途徑取得，令美國鷹派官員感到沮喪，他們長期以來一直希望能堵住遠端存取漏洞。但外界仍質疑，BIS是否有權限制允許此類途徑取得晶片的雲端運算協議，因為該機構的出口管制向來著重於實體貨物的流動。
目前，國會眾院已通過跨黨派法案，擬賦予政府法律依據以限制海外雲端算力提供給中國企業，但該法案仍須參院審議，即便最終獲得通過，幾乎肯定會遭到科技公司反對。
分析師指出，中國企業對海外AI雲端算力需求快速成長，帶動了東南亞資料中心投資熱潮，該地區已有多家業者提供搭載Nvidia高階晶片的雲端運算服務給中國客戶，華府也懷疑這些公司將處理器實際轉移至中國。但要找出這些安排並非易事，Nvidia晶片的買家不願透露其中國客戶的身分。
因為中國AI技術近期突破，引發華府擔心企業透過海外資料中心遠端使用先進晶片，雖未實體出口到中國，卻可能繞過現行管制。 晶片若留在其他國家資料中心，由中國企業遠端運算，形式上不屬於對中出口，因此現行規定未必能直接禁止，讓管制出現灰色地帶。 國會眾院已通過法案，擬賦予政府限制海外雲端算力供中企使用的權限；同時BIS也在盤點相關據點，研議是否需要補強法規。
精華 FAQ
因為中國AI技術近期突破，引發華府擔心企業透過海外資料中心遠端使用先進晶片，雖未實體出口到中國，卻可能繞過現行管制。
晶片若留在其他國家資料中心，由中國企業遠端運算，形式上不屬於對中出口，因此現行規定未必能直接禁止，讓管制出現灰色地帶。
國會眾院已通過法案，擬賦予政府限制海外雲端算力供中企使用的權限；同時BIS也在盤點相關據點，研議是否需要補強法規。
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