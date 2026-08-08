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亞馬遜悄蓋數據中心 加州小鎮居民開工才知

記者顏伶如／綜合報導
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亞馬遜擬在加州吉爾洛興建數據中心，當地居民在動工之前幾乎不知情。圖為亞馬遜公司在...
亞馬遜擬在加州吉爾洛興建數據中心，當地居民在動工之前幾乎不知情。圖為亞馬遜公司在印第安納州興建的數據中心。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

亞馬遜在加州吉爾洛推動大型數據中心多年，卻因資訊揭露不足引發居民反彈，市府也準備檢討未來審批制度。

華爾街日報7日報導，電商龍頭亞馬遜(Amazon)與加州吉爾洛(Gilroy)市府花了多年磋商規模20億元的數據中心興建計畫，當地居民卻直到動工之前幾乎毫不知情。如今居民已經針對興建計畫發動抗議，批評數據中心計畫在不曾召開公聽會、通過公民投票的情況下展開。

報導指出，一名吉爾洛市府員工去年7月批准亞馬遜在聖荷西南部30哩農地興建43萬8500平方呎數據中心的計畫，直接認定只有吉爾洛社區發展局局長簽名的申請案，內容符合市府45年前訂定的工業發展用地規畫標準。

不過，在有「全球大蒜首都」(world's garlic capital)之稱的吉爾洛，狀況很快出現轉折，居民開始對數據中心表達強烈反對。小學老師克魯(Coleen Crew)日前在市議會會議上發言說，許多居民都是開始動工才赫然發現有這個項目。

亞馬遜網路服務(Amazon Web Services)經濟發展副總監韋納(Roger Wehner)說，數據中心計畫經過漫長的審批流程，包括公告與開放公眾評論的期間。

由於居民憤怒高漲，吉爾洛市府官員表示，將檢討規模龐大的數據中心計畫未來審批流程。吉爾洛市議會則研議提案，要求類似計畫今後必須通過市府的城市規畫委員會核准，並且強制規定廠商在社區舉行公聽會，通知興建地點附近的居民。

亞馬遜網路服務買下位於沃爾瑪超級中心(Walmart Supercenter)與吉爾洛名牌折扣購物中心(Gilroy Premium Outlets)之間的大片土地之後，2020年開始申請興建數據中心。市府對於興建計畫展開漫長的環境影響評估，但由於沒有舉辦公聽會、媒體報導極少，居民幾乎不知道計畫正在進行中。

根據華爾街日報取得電郵紀錄，亞馬遜主管對政府官僚作業緩慢感到不耐煩，2025年春季在信中抱怨計畫遭到多次延誤。

今年稍早，數據中心興建計畫傳開，吉爾洛居民羅德里格茲(Rosa Rodriguez)2月間寫信給市府，要求對環境評估表達意見，擔心數據中心對經常面臨乾旱的加州造成不可逆轉的損害，但市府人員卻回信告知她說，公眾評論期已於2024年9月結束。

吉爾洛市長博佐(Greg Bozzo)受訪時說，亞馬遜承諾自掏腰包興建讓廢水引入數據中心的一條管線，還出錢贊助當地非營利組織與「吉爾洛大蒜節」(Gilroy Garlic Festival)。

精華 FAQ

  • 亞馬遜與吉爾洛市府磋商的是一座規模約20億元的數據中心，基地位於聖荷西南部附近農地，面積達43萬8500平方呎，屬於大型雲端基礎設施投資。

  • 居民認為計畫未先舉行公聽會，也沒有充分告知周邊社區，許多人直到動工才知道。部分居民還擔心數據中心耗水耗電，會加劇加州乾旱壓力。

  • 市府官員表示將檢討數據中心審批流程，市議會也研議要求未來同類計畫須先經城市規畫委員會核准，並強制廠商在社區舉辦公聽會、通知附近居民。

Amazon 加州 亞馬遜

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