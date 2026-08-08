房市也現「K型經濟」 學者：通膨讓首購族更難備頭期款

「K型經濟」反映於美國房地產市場，豪宅銷售量增加，首購族陷入掙扎。示意圖。(美聯社)

CNBC新聞頻道7日報導，「K型經濟」(K-shaped economy)也反映於美國房地產 市場，豪宅銷售量增加，首購族則陷入掙扎。

根據房地產資訊網站Zillow數據，首購房(starter home)定義是房地產市場上價格最低三分之一的房屋，在今年5月份典型首購房價 值約20萬2000元，比2025年同期上漲2.3%。首購房庫存量比一年增加4.5%，銷售量卻減少5.4%。

對照全國房地產商協會(National Association of Realtors)統計，今年6月份全國成交房價中位數來到44萬600元，創下歷史新高，比2020年6月中位數增加49.2%。

今年5月份，豪宅銷售量比2025年同期增加6.2%。豪宅(luxury homes)定義是房屋價格在房地產市場位居最頂端5%、全國平均價格約190萬元的房子。

Zillow資深經濟學家吳卡拉(Kara Ng，音譯)表示：「想要購買首購房的消費者如今有更多選擇、更多降價機會，競爭也更少，但在這些優勢的情況下出現的遺憾是，首購族可能不願買房，或者無力買房。」

吳卡拉在分析報告中說，雖然租金 上漲已經趨緩，但通膨導致家庭預算吃緊，想為買房子準備頭期款(down payment，又稱首付)變得困難。

吳卡拉指出，房地產市場出現「K型經濟」底下的分歧，股市上揚讓高端消費者的需求獲得支撐，但日常生活開銷負擔變重，卻拖累了潛在的首購族買房消費者。

報導指出，房貸利率偏高也是首購族面臨的潛在負擔。

「房貸新聞日報」追蹤統計顯示，截至5日為止，30年期固定利率房貸的平均利率為6.75%。

房貸利率在今年2月一度跌到6%以下，但後來爆發伊朗戰爭，加上隨之而來的通膨陰影，讓利率一路走高。

房地產仲介網站Redfin首席經濟學家費維勒(Daryl Fairweather)表示，高房價加上接近7%的房貸利率，讓潛在買家感到卻步，如果房貸利率降至5%左右，購買房屋將能讓更多人覺得負擔得起。

根據理財網站Bankrate房貸試算器，申請20萬2000元的房屋貸款，利率6.75%情況下，每月本金加利息總共付款1310元；利率5%的情況下，每月付款為1084元，利率3%時則為852元。