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市場估增8萬…非農就業數意外減2.3萬 Fed升息壓力大減

編譯陳律安／綜合報導
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新出爐的美國7月非農就業報告不如預期，降低升息可能，美股上漲。（美聯社）
新出爐的美國7月非農就業報告不如預期，降低升息可能，美股上漲。（美聯社）

美國最新非農就業報告出爐，上月就業人數意外較前月銳減，大幅減輕聯準會（Fed）的升息壓力。美股三大指數7日收盤也都上漲。

勞工統計局7日公布，7月非農就業人數月減2.3萬人，遠低於市場預期的增加8萬人，主因為地方政府教育部門減少5萬人，零售業流失1.9萬個工作，金融活動部門就業人數也減少1.4萬人。

休閒與餐旅業就業人數降至近一年低點，餐廳與酒吧紛紛裁員，顯示在7月19日落幕的世界盃，並未如許多預測人士原先期待般提振就業市場。

不過，製造業與營建業就業人數持續增加。許多經濟學家指出，2026年的人工智慧（AI）資料中心建設潮，可能是推升營建勞工需求的原因之一，即使住宅營建活動仍受到高利率壓抑。

6月的非農就業人數也遭大幅下修，從原先的增加5.7萬人，下調至僅增加2萬人，若再計入5月下修人數，這兩個月合計下修10.3萬人；另外，隨勞動參與率進一步降至逾五年新低的61.4%，7月失業率也小幅降至4.1%，顯示失業率下降，很大程度是因更多人退出勞動市場，且主要來自16至24歲族群。

近日，多名Fed官員表示，若物價上漲速度未見放緩，可能最快9月升息，但最新報告顯示，在物價上漲及伊朗戰爭帶來不確定性之際，美國勞動市場可能開始轉弱。

最新報告出爐後，交易員對9月、10月的升息預期雙雙滑落；芝商所FedWatch工具顯示，Fed 9月升息的機率降至44%，10月升息的機率則降至58.3%。彭博經濟研究說，下周將公布的消費者物價指數（CPI）料將維持溫和，核心CPI可望降溫至2.4%，通盤考量就業與通膨後，認為Fed很可能9月繼續按兵不動。

川普總統雖再度強調對低利率的偏好，但他在7日播出的訪問中也坦承，這並非Fed主席華許一人能做的決定，顯示川普對這位新任主席的立場，未如像對鮑爾那般強硬。

精華 FAQ

  • 因為7月非農就業人數月減2.3萬人，與市場原預期增加8萬人差距很大，顯示勞動市場明顯轉弱，也直接降低了Fed短期內升息的壓力。

  • 主要是地方政府教育部門減少5萬人、零售業流失1.9萬人、金融活動部門減少1.4萬人；休閒餐旅業也走弱，反映消費與服務業招聘動能不足。

  • 報告公布後，交易員下調9月與10月升息預期，FedWatch顯示9月升息機率降至44%、10月降至58.3%。市場認為Fed可能先觀察通膨與就業再決定。

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