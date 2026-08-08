華男買紐約「蜘蛛人的家」 3年後才知道 前屋主就姓帕克

蜘蛛人的家位於紐約皇后區森林小丘，現在的屋主是位華裔。（記者馬雯婷／攝影）

紐約郵報報導，紐約皇后區 （Queens）一位屋主，起初完全不知道自己買下的房子，竟是漫畫中蜘蛛人 （Spider-Man）與梅嬸（Aunt May）在紐約的真實住址。如今，他卻像這位超級英雄一樣，默默肩負起守護這個傳奇地址的責任，甚至經常收到來自世界各地、寄給蜘蛛人的童真粉絲信。

英義粉絲 特地飛美拍照

三年前，Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅時，並不知道這正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。這棟價值數百萬美元、充滿魅力的房屋，早在近年的蜘蛛人電影上映之前，就已是全球蜘蛛人粉絲朝聖數十年的知名地標。

Shi接受紐約郵報採訪時表示，「有人特地從愛爾蘭、英國、義大利 飛來這裡，只為了拍照留念。很多美國人也知道，這裡就是蜘蛛人的家。蜘蛛人代表著美國精神，他是一位英雄。」

64歲、來自中國的Shi，於三年前、正值湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演蜘蛛人電影系列人氣高漲時購入這棟房子。得知這個地址背後的故事後，他也開始認真看待自己身為屋主的角色。

他說，「我覺得自己有一點責任，因為蜘蛛人象徵著美國精神。既然我住在這裡，就應該像蜘蛛人一樣行事。只要有人想拍照，我都很歡迎。」

童真來信 邀蜘蛛人作客

Shi還透露，世界各地的孩子經常寄信和畫作給蜘蛛人，而這些信件最後都寄到了他家。由於Google Maps將這裡標示為「Spider-Man's Home（蜘蛛人的家）」，因此寄往這個地址的郵件始終絡繹不絕。

來自南達科他州的小男孩Julius，今年4月寫信問道，「蜘蛛人，你是怎麼做到那些拯救世界的事情的？」

另一位名叫Cooper的孩子，不僅寫信給蜘蛛人，還邀請死侍（Deadpool）一起作客，「你可以來我家一起玩嗎？我們可以一起看電視。」

來自內布拉斯加州的小男孩Kannon一家人，甚至邀請蜘蛛人出席他的五歲生日派對。

談到這間房子時，Shi笑著說，「這就是我想住的地方，這是一個令人興奮的地方。」談及社區環境，他也稱讚道，「我的鄰居都是很好的人。」

這棟房子位於聯合大道（Union Turnpike）與大都會大道（Metropolitan Avenue）附近。

實地取材 反派鄰居同姓

在Ingram Street居住超過30年、現年76歲的居民托雷斯（Frank Torres）表示，每當有新的蜘蛛人電影上映，總會有人跑來問他，「我的房子是不是也是蜘蛛人的家？」

雖然近年的湯姆霍蘭德版蜘蛛人電影，故事主要發生在阿斯托里亞（Astoria）與長島市（Long Island City）一帶，更靠近東河（East River），但仍有許多粉絲來到這個社區，尋找漫畫中的蛛絲馬跡。

托雷斯說，「幾乎每次有新電影上映，這種情況都會發生好幾次。」

身為退休警探的托雷斯還透露，不只是地址被寫進漫威漫畫，就連當年的真實居民，似乎也成了創作者的靈感來源。

他表示，「以前住在這裡的人姓帕克（Parker）。帕克一家曾經告訴過我這件事，很容易就能推測，創作這個故事的人一定認識他們。」

而Ingram Street不只有「英雄」的影子。

托雷斯表示，街上另一戶鄰居姓奧斯勃恩（Osborne），而這個姓氏後來也成了蜘蛛人大反派綠惡魔（Green Goblin）本名Norman Osborn的姓氏。

不過，他也強調，現實中的奧斯勃恩一家與漫畫裡的反派截然不同。

托雷斯笑著說，「他們一家人都非常親切、非常善良。他們的兒子甚至每年都會打扮成聖誕老人，送禮物給社區的小朋友。」

最後，他笑著補，「畢竟那只是一本漫畫，所以沒有人真的會因此生氣。」

「蜘蛛人：重生日」劇照。（美聯社）